Sun 25 Dec 2016 | 4:30 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Mon Oct 7, 2013 4:17am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 7 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 51 في احتجاجات بمصر
    * مقتل موظف في السفارة الألمانية في اليمن بالرصاص
    * الخبراء الكيماويون يبدأون تدمير ترسانة الاسلحة السورية
    * كيري :امريكا وروسيا ستحثان الامم المتحدة على تحديد نوفمبر
موعدا لمحادثات السلام السورية
    * مقتل 29 شخصا في هجومين انتحاريين في العراق
    * إيران تدعو القوى العالمية إلى تقديم اقتراح جديد قبل
محادثات جنيف
    * رئيس وزراء ليبيا يطلب تفسيرا لعملية عسكرية أمريكية في
طرابلس
    * ارتفاع إنتاج حقل مجنون العراقي إلى 175 ألف ب/ي

    
    أهم الأنباء العالمية

    * القوات النيجيرية تشتبك مع اسلاميين ومقتل 20 شخصا
    * رئيس الوزراء الصومالي: نتعاون مع دول أخرى لدحر حركة الشباب
    * فتاة باكستانية وكاتب ياباني مرشحان للفوز بجائزة نوبل

    
    السعودية
    * نمو أرباح المراعي 5.7% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات
    * جرير تتجاوز توقعات المحللين بزيادة 16% في أرباح الربع/3
    * مؤشر البورصة يهبط 0.19% إلى 8002.65 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * البورصة في عطلة يوم الأحد

    
    الإمارات
    * مصرف عجمان يقيل الرئيس التنفيذي ويعين المدير المالي محله
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.26% إلى 3867.99 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.3% إلى 2814.58 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * محافظ المركزي يتوقع انخفاض الديون المتعثرة لدى البنوك
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.40% إلى 7655.07 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -58.56     -0.39%      15133.14 نقطة
ستاندرد اند بورز    -1.13        -0.07%        1693.87
ناسداك              -2.96      -0.08%        3815.01
يوروفرست           -8.83        -0.70%        1247.14
    
نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين)
                -149.71     -1.07%     13873.28
    
    النفط (الساعة 0410  جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.52    -0.5%   103.31 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.33    -0.30%   109.13
    
    العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3561-1.3563   دولار
    * الدولار/الين              97.13-97.18     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6029-1.6033   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1312.80-1313.91 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 