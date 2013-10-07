الاثنين 7 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 51 في احتجاجات بمصر * مقتل موظف في السفارة الألمانية في اليمن بالرصاص * الخبراء الكيماويون يبدأون تدمير ترسانة الاسلحة السورية * كيري :امريكا وروسيا ستحثان الامم المتحدة على تحديد نوفمبر موعدا لمحادثات السلام السورية * مقتل 29 شخصا في هجومين انتحاريين في العراق * إيران تدعو القوى العالمية إلى تقديم اقتراح جديد قبل محادثات جنيف * رئيس وزراء ليبيا يطلب تفسيرا لعملية عسكرية أمريكية في طرابلس * ارتفاع إنتاج حقل مجنون العراقي إلى 175 ألف ب/ي أهم الأنباء العالمية * القوات النيجيرية تشتبك مع اسلاميين ومقتل 20 شخصا * رئيس الوزراء الصومالي: نتعاون مع دول أخرى لدحر حركة الشباب * فتاة باكستانية وكاتب ياباني مرشحان للفوز بجائزة نوبل السعودية * نمو أرباح المراعي 5.7% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات * جرير تتجاوز توقعات المحللين بزيادة 16% في أرباح الربع/3 * مؤشر البورصة يهبط 0.19% إلى 8002.65 نقطة في الإغلاق السابق مصر * البورصة في عطلة يوم الأحد الإمارات * مصرف عجمان يقيل الرئيس التنفيذي ويعين المدير المالي محله * مؤشر أبوظبي يهبط 0.26% إلى 3867.99 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.3% إلى 2814.58 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * محافظ المركزي يتوقع انخفاض الديون المتعثرة لدى البنوك * مؤشر البورصة يرتفع 0.40% إلى 7655.07 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -58.56 -0.39% 15133.14 نقطة ستاندرد اند بورز -1.13 -0.07% 1693.87 ناسداك -2.96 -0.08% 3815.01 يوروفرست -8.83 -0.70% 1247.14 نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين) -149.71 -1.07% 13873.28 النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.52 -0.5% 103.31 دولار مزيج برنت (برميل) -0.33 -0.30% 109.13 العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3561-1.3563 دولار * الدولار/الين 97.13-97.18 ين * الاسترليني/الدولار 1.6029-1.6033 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1312.80-1313.91 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)