الثلاثاء 8 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * إطلاق قذائف صاروخية بالقاهرة ومقتل ستة جنود بعد يوم من احتجاجات دامية في مصر * المساعدات الامريكية"غير القتالية"تصل لسوريا رغم المشكلات الحدودية * اشادة حذرة بسوريا مع بدء تدمير اسلحتها الكيماوية * مقتل 38 شخصا على الأقل جراء انفجارات في أنحاء بغداد * تكثيف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية رغم الشكوك * الامم المتحدة تنصح العاملين بها في اليمن عدم مغادرة منازلهم * تركيا تبني جدارا على الحدود السورية لوقف الهجرة غير الشرعية * لبنان يمدد مهلة تقديم عروض التنقيب عن الغاز إلى يناير * جلف كابيتال تطلق صندوقا جديدا حجمه 550 مليون دولار أهم الأنباء العالمية * مقتل اربعة واجلاء الالاف بعد اجتياح اعصار شرق الصين * بيونجيانج تضع جيشها في حالة تأهب وتحذر امريكا من "كارثة مريعة" * المحكمة العليا في المالديف تلغي انتخابات الرئاسة التي جرت في سبتمبر وتحددا موعدا لانتخابات جديدة * أوباما يحث الكونجرس على فتح المؤسسات الحكومية وتفادي التخلف عن السداد * أمريكيان وألماني يفوزون بجائزة نوبل للطب * بتروناس الماليزية تنفق 35 مليار دولار على مشروع غاز كندي * ايرباص تفوز بطلبية لعدد 31 طائرة من الخطوط اليابانية * السعودية * السوق المالية السعودية تقر زيادة رأسمال صافولا * صافي ربح بنك الرياض يقفز 19% في الربع/3 * نمو المبيعات يرفع أرباح اكسترا 4% في الربع/3 * مؤشر البورصة يهبط 0.32% إلى 7976.80 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تقول إن دول الخليج مستعدة للاستثمار في مشروعات حكومية * توماس كوك تعلن بيع أعمالها في مصر ولبنان * مصر تخطط لإقامة مركز صناعي في محافظات جنوبية فقيرة * ارتفاع طفيف للجنيه المصري في عطاء المركزي * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 5765.87 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * نمو أرباح نخيل 58% في 9 أشهر * طاقة تنال الموافقة على تطوير حقل نفط في كردستان * إعمار ودبي القابضة تعيدان إطلاق مشروع عقاري عملاق * مرتبون: رأس الخيمة تصدر صكوكا لأجل 5 سنوات * التحالفات ترفع إيرادات الاتحاد للطيران من نقل الركاب 10% * الأصول الأجنبية للبنك المركزي 70 مليار دولار في أغسطس * مجموعة الحبتور تطلق مشروعا بقيمة 3 مليارات دولار * مؤشر أبوظبي يهبط 0.45% إلى 3850.47 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.31% إلى 2777.71 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويت تطرح مناقصة لبناء منشآت للنفط الثقيل بنحو 1.2 مليار دينار في 2013 * مسؤول: إغلاق باب تلقي عروض تطوير مصفاتي نفط بالكويت في 24 ديسمبر * بنك جيتهاوس المملوك للبيت يبيع استثمارا عقاريا في أوكسفورد * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 7664.59 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -136.34 -0.90% 14936.24 نقطة ستاندرد اند بورز -14.38 -0.85% 1676.12 ناسداك -37.38 -0.98% 3770.38 يوروفرست -2.56 -0.21% 1241.09 نيكي (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء) +60.49 +0.44% 13913.81 النفط (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.09 -0.09% 102.94 دولار مزيج برنت (برميل) -0.23 -0.21% 109.45 العملات والذهب (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3559-1.3561 دولار * الدولار/الين 97.08-97.09 ين * الاسترليني/الدولار 1.6071-1.6074 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1324.16-1324.93 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)