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صباح الخير من رويترز

Tue Oct 8, 2013 4:51am GMT
 
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الثلاثاء 8 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * إطلاق قذائف صاروخية بالقاهرة ومقتل ستة جنود  بعد يوم من
احتجاجات دامية في مصر
    * المساعدات الامريكية"غير القتالية"تصل لسوريا رغم المشكلات
الحدودية
    * اشادة حذرة بسوريا مع بدء تدمير اسلحتها الكيماوية
    * مقتل 38 شخصا على الأقل جراء انفجارات في أنحاء بغداد
    * تكثيف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية رغم الشكوك 
    * الامم المتحدة تنصح العاملين بها في اليمن عدم مغادرة
منازلهم
    * تركيا تبني جدارا على الحدود السورية لوقف الهجرة غير
الشرعية
    * لبنان يمدد مهلة تقديم عروض التنقيب عن الغاز إلى يناير
    * جلف كابيتال تطلق صندوقا جديدا حجمه 550 مليون دولار

    
    أهم الأنباء العالمية

    * مقتل اربعة واجلاء الالاف بعد اجتياح اعصار شرق الصين
    * بيونجيانج تضع جيشها في حالة تأهب وتحذر امريكا من "كارثة
مريعة"
    * المحكمة العليا في المالديف تلغي انتخابات الرئاسة التي جرت
في سبتمبر وتحددا موعدا لانتخابات جديدة
    * أوباما يحث الكونجرس على فتح المؤسسات الحكومية وتفادي
التخلف عن السداد
    * أمريكيان وألماني يفوزون بجائزة نوبل للطب
    * بتروناس الماليزية تنفق 35 مليار دولار على مشروع غاز كندي
    * ايرباص تفوز بطلبية لعدد 31 طائرة من الخطوط اليابانية
    * 

    السعودية
    * السوق المالية السعودية تقر زيادة رأسمال صافولا 
    * صافي ربح بنك الرياض يقفز 19% في الربع/3
    * نمو المبيعات يرفع أرباح اكسترا 4% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يهبط 0.32% إلى 7976.80 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مصر تقول إن دول الخليج مستعدة للاستثمار في مشروعات حكومية
    * توماس كوك تعلن بيع أعمالها في مصر ولبنان
    * مصر تخطط لإقامة مركز صناعي في محافظات جنوبية فقيرة
    * ارتفاع طفيف للجنيه المصري في عطاء المركزي
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 5765.87 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * نمو أرباح نخيل 58% في 9 أشهر
    * طاقة تنال الموافقة على تطوير حقل نفط في كردستان
    * إعمار ودبي القابضة تعيدان إطلاق مشروع عقاري عملاق
    * مرتبون: رأس الخيمة تصدر صكوكا لأجل 5 سنوات
    * التحالفات ترفع إيرادات الاتحاد للطيران من نقل الركاب 10%
    * الأصول الأجنبية للبنك المركزي 70 مليار دولار في أغسطس
    * مجموعة الحبتور تطلق مشروعا بقيمة 3 مليارات دولار
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.45% إلى 3850.47 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.31% إلى 2777.71 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * الكويت تطرح مناقصة لبناء منشآت للنفط الثقيل بنحو 1.2 مليار
دينار في 2013
    * مسؤول: إغلاق باب تلقي عروض تطوير مصفاتي نفط بالكويت في 24
ديسمبر
    * بنك جيتهاوس المملوك للبيت يبيع استثمارا عقاريا في أوكسفورد
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 7664.59 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -136.34    -0.90%      14936.24 نقطة
ستاندرد اند بورز    -14.38        -0.85%        1676.12
ناسداك              -37.38     -0.98%        3770.38
يوروفرست           -2.56        -0.21%        1241.09
    
نيكي (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء)
                +60.49     +0.44%     13913.81
    
    النفط (الساعة 0445  جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.09    -0.09%   102.94 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.23    -0.21%   109.45
    
    العملات والذهب (الساعة 0445  جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3559-1.3561   دولار
    * الدولار/الين              97.08-97.09     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6071-1.6074   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1324.16-1324.93 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)
 