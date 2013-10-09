الأربعاء 9 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * رئيس وزراء ليبيا يقول إن الليبيين يجب أن يحاكموا في بلادهم * حكومة مصر تقول إنها أمرت بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين * البيت الابيض:التقارير التي تتحدث عن وقف الولايات المتحدة كل المساعدات العسكرية لمصر كاذبة * احتجاجات مناوئة للجيش بجامعات مصرية * بوتين: روسيا وأمريكا متفقتان على سبل إزالة كيماوي سوريا * امريكا تنقل 200 من مشاة البحرية إلى قاعدة في ايطاليا بعد غارة ليبيا * تركيا تلغي حظرا على الحجاب في مؤسسات الدولة * الصين ترفض مخاوف بشأن صفقة صواريخ مع تركيا * مصادر: تعطل حركة التجارة بين إيران والهند بسبب التأمين * مصدر: طقس سيء يخفض صادرات نفط العراق من البصرة * نمو صافي ربح قطر الوطني 14.3% في الربع/3 أهم الأنباء العالمية * رئيس اذربيجان يتطلع للفوز بثالث فترة رئاسية له خلال انتخابات الرئاسة اليوم * البيت الابيض يستعد لترشيح يلين رئيسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي * مجلس الامن يعتزم التصويت على مشروع قرار يحث على بحث ارسال قوة لحفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى * بيونجيانج تضع جيشها في حالة تأهب وتحذر أمريكا من "كارثة مريعة" * أوباما: أمريكا ستواصل ملاحقة الجماعات المرتبطة بالقاعدة في افريقيا * فوز بريطاني وبلجيكي بجائزة نوبل للفيزياء * بريطانيا تقول إنها تبحث مع إيران استئناف العلاقات الدبلوماسية * صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتحسن لكنه لا يزال ضعيفا * البنك الدولي يخفض ميزانيته 400 مليون دولار السعودية * موديز: النظرة المستقبلية للبنوك السعودية مستقرة * نمو طفيف لأرباح سامبا في الربع/3 * صافي ربح بنك البلاد يقفز 64% في الربع/3 * بريدة السعودية تسدل الستار على مهرجان التمور بمبيعات 1.5 مليار ريال * مؤشر البورصة يهبط 0.19% إلى 7961.46 نقطة في الإغلاق السابق مصر * حسن هيكل يستقيل من هيرميس * مؤشر البورصة يهبط 0.20% إلى 5754.42 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * البورصات مغلقة في 13-17 أكتوبر بمناسبة العيد * رأس الخيمة تسعر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار وسط طلب كبير * نخيل تستأنف العمل في جزيرة صناعية * مؤشر أبوظبي يهبط 0.11% إلى 3846.12 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.57% إلى 2793.61 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * دراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مع مصفاة الزور لزيادة ربحيتها * أجيليتي تفوز بعقد خدمات في 3 مطارات بأفغانستان * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 7697.09 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -159.71 -1.07% 14776.53 نقطة ستاندرد اند بورز -20.67 -1.23% 1655.45 ناسداك -75.54 -2.00% 3694.83 يوروفرست -9.82 -0.79% 1231.27 نيكي (الساعة 0406 جمت اليوم الأربعاء) +84.29 +0.61% 13978.90 النفط (الساعة 0406 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.04 -0.04% 103.45 دولار مزيج برنت (برميل) -0.19 -0.17% 109.97 العملات والذهب (الساعة 0406 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3565-1.3567 دولار * الدولار/الين 97.37-97.39 ين * الاسترليني/الدولار 1.6065-1.6069 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1316.61-1317.38 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)