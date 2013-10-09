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صباح الخير من رويترز

Wed Oct 9, 2013 4:12am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 9 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * رئيس وزراء ليبيا يقول إن الليبيين يجب أن يحاكموا في بلادهم
    * حكومة مصر تقول إنها أمرت بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان
المسلمين
    * البيت الابيض:التقارير التي تتحدث عن وقف الولايات المتحدة
كل المساعدات العسكرية لمصر كاذبة
    * احتجاجات مناوئة للجيش بجامعات مصرية
    * بوتين: روسيا وأمريكا متفقتان على سبل إزالة كيماوي سوريا
    * امريكا تنقل 200 من مشاة البحرية إلى قاعدة في ايطاليا بعد
غارة ليبيا
    * تركيا تلغي حظرا على الحجاب في مؤسسات الدولة 
    * الصين ترفض مخاوف بشأن صفقة صواريخ مع تركيا
    * مصادر: تعطل حركة التجارة بين إيران والهند بسبب التأمين
    * مصدر: طقس سيء يخفض صادرات نفط العراق من البصرة
    * نمو صافي ربح قطر الوطني 14.3% في الربع/3

    
    أهم الأنباء العالمية

    * رئيس اذربيجان يتطلع للفوز بثالث فترة رئاسية له خلال
انتخابات الرئاسة اليوم
    * البيت الابيض يستعد لترشيح يلين رئيسة لمجلس الاحتياطي
الاتحادي
    * مجلس الامن يعتزم التصويت على مشروع قرار يحث على بحث ارسال
قوة لحفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى
    * بيونجيانج تضع جيشها في حالة تأهب وتحذر أمريكا من "كارثة
مريعة"
    * أوباما: أمريكا ستواصل ملاحقة الجماعات المرتبطة بالقاعدة في
افريقيا
    * فوز بريطاني وبلجيكي بجائزة نوبل للفيزياء
    * بريطانيا تقول إنها تبحث مع إيران استئناف العلاقات
الدبلوماسية
    * صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتحسن لكنه لا يزال ضعيفا
    * البنك الدولي يخفض ميزانيته 400 مليون دولار

    
    السعودية
    * موديز: النظرة المستقبلية للبنوك السعودية مستقرة
    * نمو طفيف لأرباح سامبا في الربع/3
    * صافي ربح بنك البلاد يقفز 64% في الربع/3
    * بريدة السعودية تسدل الستار على مهرجان التمور بمبيعات 1.5
مليار ريال
    * مؤشر البورصة يهبط 0.19% إلى 7961.46 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * حسن هيكل يستقيل من هيرميس
    * مؤشر البورصة يهبط 0.20% إلى 5754.42 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * البورصات مغلقة في 13-17 أكتوبر بمناسبة العيد
    * رأس الخيمة تسعر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار وسط طلب كبير
    * نخيل تستأنف العمل في جزيرة صناعية
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.11% إلى 3846.12 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.57% إلى 2793.61 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * دراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مع مصفاة الزور لزيادة
ربحيتها
    * أجيليتي تفوز بعقد خدمات في 3 مطارات بأفغانستان
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 7697.09 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -159.71    -1.07%      14776.53 نقطة
ستاندرد اند بورز    -20.67        -1.23%        1655.45
ناسداك              -75.54     -2.00%        3694.83
يوروفرست           -9.82        -0.79%        1231.27
    
نيكي (الساعة 0406 جمت اليوم الأربعاء)
                +84.29     +0.61%     13978.90
    
    النفط (الساعة 0406 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.04    -0.04%   103.45 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.19    -0.17%   109.97
    
    العملات والذهب (الساعة 0406 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3565-1.3567   دولار
    * الدولار/الين              97.37-97.39     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6065-1.6069   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1316.61-1317.38 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 