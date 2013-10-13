الأحد 13 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * وزارة الصحة: لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج إلى الآن * مصادر: مقتل 14 في انفجار سيارة ملغومة في سامراء العراقية * الوفد الامريكي لمحادثات ايران يضم خبيرة في العقوبات * نتنياهو يحث بريطانيا وفرنسا على عدم تخفيف العقوبات على إيران * دراسة:على كوريا الجنوبية خفض اعتمادها على الطاقة النووية أهم الأنباء العالمية * زلزال بقوة 6.4 درجة يتسبب في اضرار طفيفة بجزيرة كريت اليونانية * كيري وكرزاي: تم حل القضايا الرئيسية لكن مسألة حصانة القوات لا تزال معلقة * الاعصار فايلين يجتاح الهند متسببا في دمار وعدد من القتلى * مقتل 20 على الاقل وفقدان اكثر من مئة في غرق مركب في مالي * مقتل 50 شخصا في بيرو سقطت بهم شاحنة من ارتفاع 300 متر السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 7982.95 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 2.23% إلى 5931.70 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.22% إلى 3842.35 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.16% إلى 2830.92 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.82% إلى 7766.83 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +26.45 +0.18% 14802.98 نقطة ستاندرد اند بورز +0.95 +0.06% 1656.40 ناسداك -17.05 -0.46% 3677.77 يوروفرست -6.56 -0.53% 1224.71 نيكي +210.03 +1.48% 14404.74 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.04 -0.04% 103.45 دولار مزيج برنت (برميل) -0.19 -0.17% 109.97 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3565-1.3567 دولار * الدولار/الين 97.37-97.39 ين * الاسترليني/الدولار 1.6065-1.6069 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1316.61-1317.38 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)