الخميس 10 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * امريكا ستوقف بعض المساعدات لمصر في انتظار التقدم نحو الديمقراطية * مقتل 12 عراقيا في أعمال عنف طائفية * منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إن سوريا متعاونة مع بعثتها * المعارضة: حزب الله وميليشيا عراقية يسيطران على ضاحية في دمشق * خطف صحفيين فرنسيين آخرين في سوريا * محكمة مصرية تحدد الرابع من نوفمبر لمحاكمة مرسي * محكمة استئناف تركية تؤيد ادانة ثلاثة عسكريين في قضية الانقلاب * ارتفاع الفائض التجاري لقطر إلى 9.1 مليار دولار في أغسطس * مرتبون: الخليجي القطري يسعر سندات قيمتها 500 مليون دولار أهم الأنباء العالمية * فوز ثلاثة أمريكيين بجائزة نوبل للكيمياء * محكمة باكستانية توافق على الافراج عن مشرف بكفالة * نتائج اولية تظهر فوز علييف بفترة جديدة رئيسا لاذربيجان بنسبة 85% * طالبان الأفغانية تقول باكستان مازالت تحتجز رجلها الثاني السابق السعودية * تصنيع تحصل على قرض إسلامي بقيمة 4 مليارات ريال * نمو أرباح السعودي الفرنسي 3.5% في الربع/3 * ‭صافي ربح بنك الجزيرة يقفز 45.4% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 7977.26 نقطة في الإغلاق السابق مصر * سنتامين للتعدين تتوقع تجاوز هدفها لحجم الإنتاج في 2013 * مساهمو الشرقية للدخان يقرون توزيع 7.75 جنيه للسهم * مؤشر البورصة يرتفع 0.83% إلى 5802.09 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصادر: الدار تسعى لتدبير 1.5 مليار دولار قبل استحقاق سندات * بيان: الاتحاد تشتري 5 طائرات بيونج من طيران الهند * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.12% إلى 3850.92 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.17% إلى 2798.33 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * استقالة ميشال العقاد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج * وضع حجر الأساس لمصفاة فيتنام 23 أكتوبر * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 7703.53 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +26.45 +0.18% 14802.98 نقطة ستاندرد اند بورز +0.95 +0.06% 1656.40 ناسداك -17.05 -0.46% 3677.77 يوروفرست -6.56 -0.53% 1224.71 نيكي (الساعة 0450 جمت اليوم الخميس) +‭113.14‬ +0.81% 14150.98 النفط (الساعة 0450 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.08 -0.08% 101.69 دولار مزيج برنت (برميل) +0.02 +0.02% 109.08 العملات والذهب (الساعة 0450 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3496-1.3497 دولار * الدولار/الين 97.67-97.70 ين * الاسترليني/الدولار 1.5922-1.5926 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1303.56-1304.33 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)