Sun 25 Dec 2016 | 4:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Mon Dec 9, 2013 4:05am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 9 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 39 وإصابة أكثر من 120 في تفجيرات بأنحاء العراق
    * المعارضة السورية قلقة من التقارب الأمريكي الإيراني
    * مصادر طبية: مقتل فتى فلسطيني برصاص اطلق من مستوطنة
اسرائيلية
    * هليكوبتر عسكرية بريطانية تهبط اضطراريا في الضفة الغربية
    * مصدر أمني: مسلحون يقتلون ضابطين كبيرين في اليمن
    * نجاة مستشار للرئيس اليمني من محاولة اغتيال
    * مفتشو الأمم المتحدة يزورون موقعا تابعا للبرنامج النووي
الإيراني
    * رئيس إيران يستهدف معالجة الركود التضخمي في أول موازنة
    * مقاتلو حزب العمال الكردستاني يخطفون أربعة جنود أتراك

    
    أهم الأنباء العالمية
    * حكومة مادورو تفوز في الانتخابات المحلية بفنزويلا
    * رئيسة وزراء تايلاند تدعو لانتخابات والمحتجون يواصلون
مظاهراتهم
    * زعيم المعارضة في تايلاند :حل البرلمان"الخطوة الاولى" نحو
حل الازمة
    * كرزاي يتفق مع روحاني على معاهدة للتعاون بين أفغانستان
وإيران
    * وزير الدفاع الامريكي يزور باكستان لاجراء محادثات مع رئيس
الوزراء
    * سول توسع منطقة دفاعها الجوي لتتداخل جزئيا مع الصين
    * بدء أسبوع حداد على الزعيم الراحل نلسون مانديلا
    * صادرات الصين تفوق التوقعات في نوفمبر

    
    السعودية
    * إنتاج النفط مستقر في نوفمبر عند 9.745 مليون ب/ي
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.94% إلى 8321.33 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر
    * تشريع يحترم الوضع القانوني لعقود اﻻستثمار السابقة هذا
الشهر
    * وزير: إعمار مصر تقدمت بطلب للحصول على 700 فدان لإنشاء
مدينتين
    * وزير: عرضنا على المستثمرين مشروعات بأكثر من 50 مليار جنيه
    * وزير: صندوق بملياري جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
    * تراجع عائد أذون الخزانة بعد خفض الفائدة
    * بلتون تسعى لتحويل أنشطة السمسرة للربحية في 2014
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.39% إلى 6483.76 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * نمو واردات دبي 12% في 9 أشهر وزيادة الصادرات غير النفطية
7%
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.27% إلى 3989.62 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.41% إلى 3055.95 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * شركة كويتية تشتري مجمع مور لندن مقابل 1.7 مليار استرليني
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.10% إلى 7772.66 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬54.78‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    
+0.34%      16064.77 نقطة
ستاندرد اند بورز    +294.79    +1.93%        15592.83
ناسداك              +22.50      +0.57%        3991.65
يوروفرست        +1.31        +0.10%        1296.92
    
نيكي (الساعة 0355 جمت اليوم الاثنين)
                +122.37     +0.81%     15299.86
    
    النفط (الساعة 0357 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.16    -+0.16%   97.82 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.09    +0.08%   111.70
    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3704-1.3705   دولار
    * الدولار/الين           102.90-102.95   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6340-1.6341   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1230.16-1230.93 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 