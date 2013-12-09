الاثنين 9 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 39 وإصابة أكثر من 120 في تفجيرات بأنحاء العراق * المعارضة السورية قلقة من التقارب الأمريكي الإيراني * مصادر طبية: مقتل فتى فلسطيني برصاص اطلق من مستوطنة اسرائيلية * هليكوبتر عسكرية بريطانية تهبط اضطراريا في الضفة الغربية * مصدر أمني: مسلحون يقتلون ضابطين كبيرين في اليمن * نجاة مستشار للرئيس اليمني من محاولة اغتيال * مفتشو الأمم المتحدة يزورون موقعا تابعا للبرنامج النووي الإيراني * رئيس إيران يستهدف معالجة الركود التضخمي في أول موازنة * مقاتلو حزب العمال الكردستاني يخطفون أربعة جنود أتراك أهم الأنباء العالمية * حكومة مادورو تفوز في الانتخابات المحلية بفنزويلا * رئيسة وزراء تايلاند تدعو لانتخابات والمحتجون يواصلون مظاهراتهم * زعيم المعارضة في تايلاند :حل البرلمان"الخطوة الاولى" نحو حل الازمة * كرزاي يتفق مع روحاني على معاهدة للتعاون بين أفغانستان وإيران * وزير الدفاع الامريكي يزور باكستان لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء * سول توسع منطقة دفاعها الجوي لتتداخل جزئيا مع الصين * بدء أسبوع حداد على الزعيم الراحل نلسون مانديلا * صادرات الصين تفوق التوقعات في نوفمبر السعودية * إنتاج النفط مستقر في نوفمبر عند 9.745 مليون ب/ي * مؤشر البورصة يرتفع 0.94% إلى 8321.33 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر * تشريع يحترم الوضع القانوني لعقود اﻻستثمار السابقة هذا الشهر * وزير: إعمار مصر تقدمت بطلب للحصول على 700 فدان لإنشاء مدينتين * وزير: عرضنا على المستثمرين مشروعات بأكثر من 50 مليار جنيه * وزير: صندوق بملياري جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة * تراجع عائد أذون الخزانة بعد خفض الفائدة * بلتون تسعى لتحويل أنشطة السمسرة للربحية في 2014 * مؤشر البورصة يرتفع 2.39% إلى 6483.76 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * نمو واردات دبي 12% في 9 أشهر وزيادة الصادرات غير النفطية 7% * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.27% إلى 3989.62 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.41% إلى 3055.95 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * شركة كويتية تشتري مجمع مور لندن مقابل 1.7 مليار استرليني * مؤشر البورصة يرتفع 0.10% إلى 7772.66 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬54.78‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ +0.34% 16064.77 نقطة ستاندرد اند بورز +294.79 +1.93% 15592.83 ناسداك +22.50 +0.57% 3991.65 يوروفرست +1.31 +0.10% 1296.92 نيكي (الساعة 0355 جمت اليوم الاثنين) +122.37 +0.81% 15299.86 النفط (الساعة 0357 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.16 -+0.16% 97.82 دولار مزيج برنت (برميل) +0.09 +0.08% 111.70 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3704-1.3705 دولار * الدولار/الين 102.90-102.95 ين * الاسترليني/الدولار 1.6340-1.6341 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1230.16-1230.93 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)