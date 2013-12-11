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صباح الخير من رويترز

Wed Dec 11, 2013 4:02am GMT
 
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الأربعاء 11 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
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    * مفوضية اللاجئين: الأمم المتحدة سترسل مساعدات جوية لسوريا
    * أبو قتادة يطعن في اختصاص محكمة أردنية لمحاكمته بتهمة
الارهاب
    * صحيفة: خطف صحفي اسباني ومصور في سوريا
    * إطلاق سراح رهينتين هولنديين باليمن
    * مصدر: البنك الدولي يقرض المغرب 4 مليارات دولار
    * قطر تقول لا خطط لإصدار سندات بالأسواق العالمية في 2014
    * نمو الاقتصاد التركي يفوق التوقعات في الربع/3
    * باكستان وإيران تتفقان على الإسراع بتنفيذ خط أنابيب للغاز

    
    أهم الأنباء العالمية
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    * مقتل جنديين فرنسيين في أفريقيا الوسطى
    * مشروع ميزانية الدفاع الامريكية يعزز تمويل الدفاع الصاروخي 
    * أوبك تخفض الإنتاج صوب مستوى الطلب المتوقع في 2014
    * توقع نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي 25% والغاز 13% في
يناير
    * نمو إنتاج المصانع الصينية 10% في نوفمبر ومبيعات التجزئة
13.7%
    * لا اتفاق تجارة حرة لدول المحيط الهادي هذا العام
    * باركليز يفضل النيكل في 2014 وينصح بالابتعاد عن الذهب
والنفط
    * مسبار لناسا يكتشف آثار بحيرة مياه نقية مندثرة على سطح
المريخ

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.48% إلى 8399.39 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * التضخم عند أعلى مستوى منذ 2010
    * بالم هيلز تضخ مليار جنيه في مشروعاتها خلال 2014
    * جهينة توقع اتفاقا مع الأوروبي للإنشاء بقيمة 500 مليون جنيه
    * مؤشر البورصة يهبط 0.11% إلى 6461.32 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * بنك أبوظبي الوطني يتوسع في التعيينات قبل إكسبو 2020
    * فيتش تؤكد تصنيف دبي الإسلامي عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.45% إلى 4019.41 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 0.05% إلى 3101.86 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * الكويتية للاستثمار تبيع حصة في يورو كلير مقابل 12.4 مليون
يورو
    * مؤشر البورصة يهبط 0.05 بالمئة إلى 7756.10 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -52.40      -0.33%      15973.13 نقطة
ستاندرد اند بورز    -5.75      -0.32%        1802.62
ناسداك              -8.26      -0.20%        4060.49
يوروفرست        -9.45      -0.74%        1262.98
    
نيكي (الساعة 0555 جمت اليوم الأربعاء)
                -190.74    -1.23%     15419.57
    
    النفط (الساعة 0555 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05    -0.05%   98.46 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.02    -0.02%   109.36
    
    العملات والذهب (الساعة 0555 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3757-1.3759   دولار
    * الدولار/الين           102.62-102.67   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6439-1.6441   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1256.45-1257.25 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 