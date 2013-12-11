الأربعاء 11 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * * * * * * * مفوضية اللاجئين: الأمم المتحدة سترسل مساعدات جوية لسوريا * أبو قتادة يطعن في اختصاص محكمة أردنية لمحاكمته بتهمة الارهاب * صحيفة: خطف صحفي اسباني ومصور في سوريا * إطلاق سراح رهينتين هولنديين باليمن * مصدر: البنك الدولي يقرض المغرب 4 مليارات دولار * قطر تقول لا خطط لإصدار سندات بالأسواق العالمية في 2014 * نمو الاقتصاد التركي يفوق التوقعات في الربع/3 * باكستان وإيران تتفقان على الإسراع بتنفيذ خط أنابيب للغاز أهم الأنباء العالمية * * * * مقتل جنديين فرنسيين في أفريقيا الوسطى * مشروع ميزانية الدفاع الامريكية يعزز تمويل الدفاع الصاروخي * أوبك تخفض الإنتاج صوب مستوى الطلب المتوقع في 2014 * توقع نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي 25% والغاز 13% في يناير * نمو إنتاج المصانع الصينية 10% في نوفمبر ومبيعات التجزئة 13.7% * لا اتفاق تجارة حرة لدول المحيط الهادي هذا العام * باركليز يفضل النيكل في 2014 وينصح بالابتعاد عن الذهب والنفط * مسبار لناسا يكتشف آثار بحيرة مياه نقية مندثرة على سطح المريخ السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.48% إلى 8399.39 نقطة في الإغلاق السابق مصر * التضخم عند أعلى مستوى منذ 2010 * بالم هيلز تضخ مليار جنيه في مشروعاتها خلال 2014 * جهينة توقع اتفاقا مع الأوروبي للإنشاء بقيمة 500 مليون جنيه * مؤشر البورصة يهبط 0.11% إلى 6461.32 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * بنك أبوظبي الوطني يتوسع في التعيينات قبل إكسبو 2020 * فيتش تؤكد تصنيف دبي الإسلامي عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة * مؤشر أبوظبي يصعد 0.45% إلى 4019.41 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 0.05% إلى 3101.86 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويتية للاستثمار تبيع حصة في يورو كلير مقابل 12.4 مليون يورو * مؤشر البورصة يهبط 0.05 بالمئة إلى 7756.10 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -52.40 -0.33% 15973.13 نقطة ستاندرد اند بورز -5.75 -0.32% 1802.62 ناسداك -8.26 -0.20% 4060.49 يوروفرست -9.45 -0.74% 1262.98 نيكي (الساعة 0555 جمت اليوم الأربعاء) -190.74 -1.23% 15419.57 النفط (الساعة 0555 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05 -0.05% 98.46 دولار مزيج برنت (برميل) -0.02 -0.02% 109.36 العملات والذهب (الساعة 0555 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3757-1.3759 دولار * الدولار/الين 102.62-102.67 ين * الاسترليني/الدولار 1.6439-1.6441 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1256.45-1257.25 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)