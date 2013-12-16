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صباح الخير من رويترز

Mon Dec 16, 2013 4:31am GMT
 
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الاثنين 16 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش الاسرائيلي:مقتل جندي اسرائيلي في هجوم لقناص لبناني
    * مسلحون يهاجمون الجيش في صيدا بلبنان ومقتل خمسة
    * المرصد السوري:مقتل 36 شخصا في غارات بطائرات هليكوبتر في
حلب
    * الامم المتحدة تنقل اول شحنة مساعدات جوا من العراق إلى
سوريا
    * المعارضة السورية تتعهد بالمساعدة في الحيلولة دون خطف
صحفيين
    * رايس تعقد اجتماعات مع مسؤولين اسرائيليين بشان الاتفاق
الايراني
    * في تصويت غير ملزم..البرلمان اليمني يدعو لوقف هجمات
الطائرات بلا طيار
    * مصدر: نجاة دبلوماسي ياباني بعد طعنه أثناء محاولة لخطفه في
اليمن
    * وزير الخارجية: إيران ملتزمة بمواصلة المحادثات النووية
    * قائد حركة تسعى للحكم الذاتي بشرق ليبيا: لن نفتح مرافئ
النفط
    * السودان يعين محافظا جديدا للبنك المركزي
    * جماعة حقوقية:الحكم على ناشط سعودي بالجلد والسجن

    
    أهم الأنباء العالمية
    * زعيم افريقيا الوسطى يجري محادثات مع الميليشيات المسلحة
    * باشيليت تحقق فوزا ساحقا وتعود لرئاسة تشيلي
    * كيري يصف زعيم كوريا الشمالية بأنه قاس ومتهور
    * ارتفاع عدد قتلى هجوم على حافلة في كينيا إلى ستة
    * الاتحاد الأوروبي يعلق العمل مع أوكرانيا بشأن اتفاق تجارة
    * الصين تلقي القبض على 1300 في حملة على الأدوية المقلدة 

    
    السعودية
    * بترورابغ تتوصل لاتفاق مع أرامكو وسوميتومو سيحقق مليار ريال
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 8396.96 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مسؤول: رفع سقف تحويلات الأفراد للخارج إلى 200 ألف دولار في
يناير
    * سداد جزء من مستحقات شركات البترول بالعملة المحلية
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.13% إلى 6678.96 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * التضخم السنوي في أبوظبي يرتفع إلى 1.8% في نوفمبر
    * إعمار تدرس تحويل سندات بقيمة 500 مليون دولار لأسهم في 17
ديسمبر
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.24% إلى 4050.59 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.91% إلى 3186.55 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * الوطني يشارك في تمويل محطة الزور وهيونداي تفوز بعقد مرحلة
    * مؤشر البورصة يهبط 0.83% إلى 7640.70 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +15.93     +0.10%      15755.36 نقطة
ستاندرد اند بورز    -0.18        -0.01%        1775.32
ناسداك              +2.57      +0.06%        4000.97
يوروفرست           -1.98           -0.16%        1242.68
    
نيكي (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين)
                -188.98     -1.23%     15214.13
    
    النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.19    -0.2%   96.41 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.34    +0.31%   109.17
    
    العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3757-1.3759   دولار
    * الدولار/الين           102.77-103.82   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6304-1.6308   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1233.30-1234.30 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 