الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي

القاهرة 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الجنيه تراجع في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه اليوم الأربعاء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.8869 جنيه للدولار مقارنة مع 6.8767 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين.

وبلغ متوسط الأسعار من ثلاثة متعاملين في السوق السوداء 7.40 جنيه للدولار دون تغير كبير عن أمس الثلاثاء لكنه سعر أضعف بنحو ستة قروش عن المستوى الذي ذكره متعامل واحد يوم الاثنين.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك نحو 20 مليار دولار - أي ما يقرب من نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ انتفاضة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وبلغ عدد كبير من أثرياء المصريين ذلك السقف وليس بمقدورهم تحويل المزيد إلى الخارج.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن هذا السقف سيزيد بمقدار 100 ألف دولار إضافية في يناير كانون الثاني.