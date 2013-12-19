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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 19, 2013 3:28am GMT
 
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الخميس 19 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * زعيم جبهة النصرة في سوريا يقول انها لا تسعى للحكم 
    * إحالة مرسي ومرشد الاخوان وآخرين للمحاكمة بتهمة التخابر
    * وكالة: روسيا تعرض تأمين عمليات تدمير الاسلحة الكيماوية
السورية  
    * مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيل في مخيم جنين للاجئين 
    * اونروا: نحو مليون شخص في غزة سيحتاجون مساعدات غذائية في
2014
    * محكمة كويتية تؤيد سجن مواطن 5 سنوات للعيب بالذات الأميرية
    * تقرير: مقتل ثلاثة عسكريين إيرانيين في انفجار قنبلة
    * اندلاع قتال قرب بلدة بور في جنوب السودان
    * الجزيرة تدرس تقديم عرض لشراء شبكة تلفزيون تركية
    * الهند تنوي زيادة وارداتها من النفط الإيراني بعد فترة
انخفاض

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الصين تؤكد وقوع حادث مع سفينة أمريكية في بحر الصين الجنوبي
    * المتظاهرون في تايلاند يعتزمون تصعيد احتجاجاتهم لإسقاط
شيناواترا
    * البنك المركزي الامريكي يخفض برنامج مشتريات السندات عشرة
مليارات دولار الي 75 مليار دولار شهريا  
    * اردوغان يقول تحقيقات الفساد "عملية قذرة" تهدف لتشويه
حكومته
    * شينخوا: وفاة صينية بعد إصابتها بسلالة جديدة لانفلونزا
الطيور
    * الولايات المتحدة ترفع المساعدات للفلبين إلى 86 مليون دولار
    * منطقة اليورو تتفق على آلية لتمويل تصفية البنوك
    * أسعار المنازل في الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في نوفمبر
    * تراجع ثقة الشركات الآسيوية في الربع/4
    * بلومبرج: صندوق ماليزي يدرس إصدار صكوك قيمتها 1.5 مليار
رنجيت

    
    السعودية
    * الكهرباء تقترض 366 مليون دولار من بنوك يابانية لمحطة طاقة
    * اليابان ترفع أحجام الخام السعودي في اتفاق تخزين وتمدد أجله
    * ساب ينتهي من طرح صكوك بقيمة 1.5 مليار ريال
    * سابك توزع 3 ريالات للسهم عن النصف/2
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.34% إلى 8440.53 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * الجنيه يتراجع في عطاء البنك المركزي
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 6723.64 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * إعمار تقر تحويل سندات إلى أسهم
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.22% إلى 4094.58 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 2.02% إلى 3207.70 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * الوطني يقبل استقالة الرئيس التنفيذي ابراهيم دبدوب
    * تكنيب تفوز بعقد خدمات نفطية في الكويت قيمته 400 مليون
دولار
    * بيت الإعمار الخليجي يجدول 19.7 مليون دينار ديونا
    * مؤشر البورصة يهبط 0.44% إلى 7575.55 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +292.71       +1.84%      16167.97 نقطة
ستاندرد اند بورز    +29.65        +1.66%        1810.65
ناسداك              +46.38     +1.15%        4070.06
يوروفرست        +10.76        +0.86%        1259.06
    
نيكي (الساعة  0524 جمت اليوم الخميس)
                +249.88     +1.60%     15837.68
    
    النفط (الساعة 0524 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05    -0.08%   97.75 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.25    -0.23%   109.38
    
    العملات والذهب (الساعة 0524 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3655-1.3657   دولار
    * الدولار/الين           103.96-103.99   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6370-1.6374   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1219.31-1220.08 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 