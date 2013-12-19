الخميس 19 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * زعيم جبهة النصرة في سوريا يقول انها لا تسعى للحكم * إحالة مرسي ومرشد الاخوان وآخرين للمحاكمة بتهمة التخابر * وكالة: روسيا تعرض تأمين عمليات تدمير الاسلحة الكيماوية السورية * مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيل في مخيم جنين للاجئين * اونروا: نحو مليون شخص في غزة سيحتاجون مساعدات غذائية في 2014 * محكمة كويتية تؤيد سجن مواطن 5 سنوات للعيب بالذات الأميرية * تقرير: مقتل ثلاثة عسكريين إيرانيين في انفجار قنبلة * اندلاع قتال قرب بلدة بور في جنوب السودان * الجزيرة تدرس تقديم عرض لشراء شبكة تلفزيون تركية * الهند تنوي زيادة وارداتها من النفط الإيراني بعد فترة انخفاض أهم الأنباء العالمية * الصين تؤكد وقوع حادث مع سفينة أمريكية في بحر الصين الجنوبي * المتظاهرون في تايلاند يعتزمون تصعيد احتجاجاتهم لإسقاط شيناواترا * البنك المركزي الامريكي يخفض برنامج مشتريات السندات عشرة مليارات دولار الي 75 مليار دولار شهريا * اردوغان يقول تحقيقات الفساد "عملية قذرة" تهدف لتشويه حكومته * شينخوا: وفاة صينية بعد إصابتها بسلالة جديدة لانفلونزا الطيور * الولايات المتحدة ترفع المساعدات للفلبين إلى 86 مليون دولار * منطقة اليورو تتفق على آلية لتمويل تصفية البنوك * أسعار المنازل في الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في نوفمبر * تراجع ثقة الشركات الآسيوية في الربع/4 * بلومبرج: صندوق ماليزي يدرس إصدار صكوك قيمتها 1.5 مليار رنجيت السعودية * الكهرباء تقترض 366 مليون دولار من بنوك يابانية لمحطة طاقة * اليابان ترفع أحجام الخام السعودي في اتفاق تخزين وتمدد أجله * ساب ينتهي من طرح صكوك بقيمة 1.5 مليار ريال * سابك توزع 3 ريالات للسهم عن النصف/2 * مؤشر البورصة يرتفع 0.34% إلى 8440.53 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الجنيه يتراجع في عطاء البنك المركزي * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 6723.64 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * إعمار تقر تحويل سندات إلى أسهم * مؤشر أبوظبي يهبط 0.22% إلى 4094.58 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 2.02% إلى 3207.70 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الوطني يقبل استقالة الرئيس التنفيذي ابراهيم دبدوب * تكنيب تفوز بعقد خدمات نفطية في الكويت قيمته 400 مليون دولار * بيت الإعمار الخليجي يجدول 19.7 مليون دينار ديونا * مؤشر البورصة يهبط 0.44% إلى 7575.55 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +292.71 +1.84% 16167.97 نقطة ستاندرد اند بورز +29.65 +1.66% 1810.65 ناسداك +46.38 +1.15% 4070.06 يوروفرست +10.76 +0.86% 1259.06 نيكي (الساعة 0524 جمت اليوم الخميس) +249.88 +1.60% 15837.68 النفط (الساعة 0524 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05 -0.08% 97.75 دولار مزيج برنت (برميل) -0.25 -0.23% 109.38 العملات والذهب (الساعة 0524 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3655-1.3657 دولار * الدولار/الين 103.96-103.99 ين * الاسترليني/الدولار 1.6370-1.6374 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1219.31-1220.08 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)