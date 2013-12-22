الأحد 22 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مصادر: مقتل 18 عسكريا على الأقل في كمين بالعراق * مصادر طبية:سيارة ملغومة تقتل مالايقل عن ستة وتصيب ما يصل الى 15 في بنغازي * اوباما يحذر جنوب السودان بعد تعرض طائرة عسكرية امريكية لهجوم * الجامعة العربية تندد بمقترحات أمنية أمريكية بشأن فلسطين مستقبلا * وفاة عصمت عبد المجيد الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية * تركيا تعتقل 61 شخصا بينهم ابنا وزيرين في اطار تحقيقات فساد * أهم الأنباء العالمية * البرلمان الصومالي يصادق على تعيين رئيس وزراء جديد * راؤول كاسترو يدعو واشنطن لاقامة علاقات متحضرة مع بلاده * تقلص الاغلبية البرلمانية للائتلاف الحاكم في اليونان * بان جي مون يوجه نداء لمزيد من الاموال لمساعدة الفلبين بعد الاعصار السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.82% إلى 8509.68 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 6748.07 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.09% إلى 4139.22 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.11% إلى 3243.42 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.39% إلى 7605.04 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +42.06 +0.26% 16221.14 نقطة ستاندرد اند بورز +8.71 +0.48% 1818.31 ناسداك +46.61 +1.15% 4104.74 يوروفرست +5.74 +0.45% 1287.61 نيكي +11.20 +0.07% 15870.42 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.28 +0.28% 99.32 دولار مزيج برنت (برميل) +1.48 +1.34% 111.77 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3672-1.3676 دولار * الدولار/الين 104.05-104.08 ين * الاسترليني/الدولار 1.6333-1.6338 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1202.70-1203.50 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)