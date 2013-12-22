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صباح الخير من رويترز

Sun Dec 22, 2013 4:20am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 22 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصادر: مقتل 18 عسكريا على الأقل في كمين بالعراق
    * مصادر طبية:سيارة ملغومة تقتل مالايقل عن ستة وتصيب ما يصل
الى 15 في بنغازي
    * اوباما يحذر جنوب السودان بعد تعرض طائرة عسكرية امريكية
لهجوم
    * الجامعة العربية تندد بمقترحات أمنية أمريكية بشأن فلسطين
مستقبلا
    * وفاة عصمت عبد المجيد الامين العام الاسبق لجامعة الدول
العربية
    * تركيا تعتقل 61 شخصا بينهم ابنا وزيرين في اطار تحقيقات فساد
    * 

    أهم الأنباء العالمية
    * البرلمان الصومالي يصادق على تعيين رئيس وزراء جديد
    * راؤول كاسترو يدعو واشنطن لاقامة علاقات متحضرة مع بلاده
    * تقلص الاغلبية البرلمانية للائتلاف الحاكم في اليونان
    * بان جي مون يوجه نداء لمزيد من الاموال لمساعدة الفلبين بعد
الاعصار

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.82% إلى 8509.68 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 6748.07 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.09% إلى 4139.22 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.11% إلى 3243.42 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.39% إلى 7605.04 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +42.06     +0.26%      16221.14 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.71        +0.48%        1818.31
ناسداك              +46.61      +1.15%        4104.74
يوروفرست           +5.74           +0.45%        1287.61
نيكي            +11.20     +0.07%     15870.42
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.28    +0.28%   99.32 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +1.48    +1.34%   111.77
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3672-1.3676   دولار
    * الدولار/الين           104.05-104.08   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6333-1.6338   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1202.70-1203.50 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 