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صباح الخير من رويترز

Mon Dec 23, 2013 4:31am GMT
 
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الاثنين 23 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 13 جنديا ليبيا في تفجير انتحاري خارج بنغازي
    * المرصد السوري: مقتل 24 شخصا في غارات للهليكوبتر في حلب
    * الخارجية:اجلاء الامريكيين واخرين من بور الى جوبا في جنوب
السودان
    * الشرطة: انفجار حافلة في إسرائيل ولا اصابات
    * محكمة مصرية تقضي بحبس ثلاثة نشطاء بارزين 3 سنوات
    * الرئيس الفرنسي "يأسف" على تهكمه على الوضع الأمني في
الجزائر
    * رايس:امريكا ستسعى الى وضع وسائل لاعادة فرض العقوبات على
ايران
    * تنظيم القاعدة: الهجوم على مستشفى في اليمن كان خطأ
    * العاهل السعودي يعين ابنه اميرا لمنطقة مكة
    * الحزب الحاكم في موريتانيا يفوز في الانتخابات التشريعية
    * آلاف الاتراك يحتشدون في احتجاجات على فساد واردوغان يتحدى
    * قطر تطرح شركة للاكتتاب العام للمرة الأولى منذ 2010

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الاف السويديين يتظاهرون احتجاجا على العنصرية
    * محتجون يحتشدون بعاصمة تايلاند للمطالبة باستقالة رئيسة
الوزراء
    * ابل وتشاينا موبيل توقعان على صفقة طال انتظارها لبيع هواتف
اي فون
    * عواصف تقتل شخصين على الاقل في الولايات المتحدة 
    * عمال ينهون إضرابهم في مصفاة لتوتال بغرب فرنسا
    * هيونداي الكورية الجنوبية تخطط لجمع 3 مليارات دولار

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 8551.23 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * وزير التموين: مخزون القمح يكفي حتى 7 ابريل
    * الحكومة توافق على اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز
    * مؤشر البورصة يهبط 0.17% إلى 6736.27 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * أرابتك تنشئ وحدات للتطوير العقاري وتدرس مشروعات في مصر
    * ماجد الفطيم تستثمر 467 مليون دولار في مشروع مول عمان
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.16% إلى 4145.98 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.57% إلى 3225.01 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.28% إلى 7626.17 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +42.06     +0.26%      16221.14 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.71        +0.48%        1818.31
ناسداك              +46.61      +1.15%        4104.74
يوروفرست        +5.74        +0.45%        1287.61
    
نيكي     (السوق مغلقة اليوم الاثنين في عطلة) 
    (مستويات الإغلاق السابق)
                +11.20     +0.07%     15870.42
    
    النفط (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.16     -0.16%   99.16 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.01     -0.09%   111.67
    
    العملات والذهب (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3673-1.3675   دولار
    * الدولار/الين           104.05-104.07   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6344-1.6346   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1201.35-1202.15 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 