الأربعاء 25 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مجلس الامن الدولي يوافق على زيادة بعثة حفظ السلام بجنوب السودان * العثور على مقبرة جماعية يثير مخاوف من وقوع مذابح دموية عرقية في جنوب السودان * المعارضة السورية: لن نشارك في محادثات جنيف ما لم يتوقف قصف حلب * روسيا تستضيف اجتماعا للقضاء على الترسانة الكيماوية السورية * ثلاثة أحزاب يمنية كبيرة ترفض نظام الاتحاد الفدرالي * المجلس الليبي للنفط والغاز متفائل بقرب فتح المرافئ المغلقة * توقعات بزيادة اصدارات السندات الخليجية في 2014 * مكاسب بورصة دبي في 2013 تتجاوز 100% وصعود معظم أسواق المنطقة أهم الأنباء العالمية * الرئيس التركي يتعهد بعدم حدوث تستر في فضيحة الفساد * سلفا كير: القوات الحكومية استعادت السيطرة على عاصمة ولاية جونقلي * العواصف تحدث حالة من الارتباك في بريطانيا وفرنسا قبل عيد الميلاد * نيجيريا: مقتل 70 في معركة مع جماعة اسلامية * عمال المصافي في فرنسا يواصلون إضرابهم لما بعد عيد الميلاد * مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا تهبط قليلا مع صعود الأسعار * ارتفاع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية وتحسن توقعات قطاع الصناعة السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.5 بالمئة إلى 8522 نقطة في الإغلاق السابق مصر * القبض على رئيس وزراء مصر السابق هشام قنديل لتنفيذ حكم بحبسه * هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مديرية امن بمصر يخلف 15 قتيلا * هيئة البترول المصرية تقترض ملياري جنيه لتوفير المنتجات النفطية * دانة غاز الإماراتية تعلن تسلم 53 مليون دولار من حكومة مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.7 بالمئة إلى 6775.5 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4161 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.3 بالمئة إلى 2380 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 7638.42 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +63.32 +0.39% 16357.93 نقطة ستاندرد اند بورز +5.25 +0.29% 1833.24 ناسداك +6.51 +0.16% 4155.42 يوروفرست +2.96 +0.23% 1299.79 نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الاربعاء) +72.73 +0.46% 15962.06 النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الاربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.31 +0.31% 99.22 دولار مزيج برنت (برميل) +0.44 +0.39% 112.00 العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الاربعاء) * اليورو/الدولار 1.3666-1.3670 دولار * الدولار/الين 104.35-104.37 ين * الاسترليني/الدولار 1.6347-1.6351 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1202.99-1204.00 دولار (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)