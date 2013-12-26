الخميس 26 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * الحكومة المصرية تعلن جماعة الاخوان المسلمين "جماعة ارهابية" وتتهمها بتنفيذ هجوم انتحاري أودى بحياة 16 شخصا * رئيس جنوب السودان يدعو لوضع نهاية لاعمال القتال في البلاد * قتل 34 في تفجيرات بمناطق مسيحية في بغداد يوم عيد الميلاد * أنصار بيت المقدس تعلن مسؤوليتها عن هجوم مديرية الأمن بمصر * جنوب السودان يقول إنه يقاتل متمردين في ولاية أعالي النيل أهم الأنباء العالمية * رئيس وزراء تركيا يجري تعديلا وزاريا يشمل 10 وزراء وسط فضيحة فساد * الصين تنتقد زيارة رئيس الوزراء الياباني لضريح ياسوكوني * عاصفة تضرب جنوب فرنسا وإلغاء رحلات في عيد الميلاد * أوكرانيا تتوقع وصول 12 مليار دولار مساعدات روسية مطلع 2014 * سوني وباناسونيك تلغيان مشروع تكنولوجيا لأجهزة التلفزيون * مؤشر نيكي في طوكيو يسجل مستويات مرتفعة جديدة في 6 سنوات السعودية * طرح 30% من أسهم السعودية للتسويق في يناير * مؤشر البورصة يهبط 0.47% إلى 8481.59 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.40% إلى 6870.07 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي الإسلامي يوافق على زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 25% * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.6% إلى 4185.70 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.81% إلى 3307.09 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الأرجان تطلق مشروعا عقاريا في عمان بكلفة 147 مليون دينار * المدن تستحوذ على 60% من المصرية السعودية للاستثمار العقاري * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 7644.12 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +63.32 +0.39% 16357.93 نقطة ستاندرد اند بورز +5.25 +0.29% 1833.24 ناسداك +6.51 +0.16% 4155.42 يوروفرست +2.96 +0.23% 1299.79 نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الخميس) +126.70 +0.79% 16136.69 النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.22 +0.23% 99.44 دولار مزيج برنت (برميل) +0.14 +0.13% 112.04 العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3672-1.3675 دولار * الدولار/الين 104.72-104.75 ين * الاسترليني/الدولار 1.6385-1.6390 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1205.10-1205.35 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)