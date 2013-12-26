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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 26, 2013 4:07am GMT
 
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الخميس 26 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الحكومة المصرية تعلن جماعة الاخوان المسلمين "جماعة
ارهابية" وتتهمها بتنفيذ هجوم انتحاري أودى بحياة 16 شخصا
    * رئيس جنوب السودان يدعو لوضع نهاية لاعمال القتال في البلاد
    * قتل 34 في تفجيرات بمناطق مسيحية في بغداد يوم عيد الميلاد
    * أنصار بيت المقدس تعلن مسؤوليتها عن هجوم مديرية الأمن بمصر
    * جنوب السودان يقول إنه يقاتل متمردين في ولاية أعالي النيل

    
    أهم الأنباء العالمية
    * رئيس وزراء تركيا يجري تعديلا وزاريا يشمل 10 وزراء وسط
فضيحة فساد  
    * الصين تنتقد زيارة رئيس الوزراء الياباني لضريح ياسوكوني
    * عاصفة تضرب جنوب فرنسا وإلغاء رحلات في عيد الميلاد
    * أوكرانيا تتوقع وصول 12 مليار دولار مساعدات روسية مطلع 2014
    * سوني وباناسونيك تلغيان مشروع تكنولوجيا لأجهزة التلفزيون
    * مؤشر نيكي في طوكيو يسجل مستويات مرتفعة جديدة في 6 سنوات

    السعودية
    * طرح 30% من أسهم السعودية للتسويق في يناير 
    * مؤشر البورصة يهبط 0.47% إلى 8481.59 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.40% إلى 6870.07 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * دبي الإسلامي يوافق على زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 25%
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.6% إلى 4185.70 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.81% إلى 3307.09 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * الأرجان تطلق مشروعا عقاريا في عمان بكلفة 147 مليون دينار
    * المدن تستحوذ على 60% من المصرية السعودية للاستثمار العقاري
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 7644.12 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +63.32     +0.39%      16357.93 نقطة
ستاندرد اند بورز    +5.25        +0.29%        1833.24
ناسداك              +6.51      +0.16%        4155.42
يوروفرست        +2.96        +0.23%        1299.79
    
نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الخميس)
                +126.70     +0.79%     16136.69
    
    النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.22    +0.23%        99.44
دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.14    +0.13%        112.04
    
    العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3672-1.3675   دولار
    * الدولار/الين           104.72-104.75   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6385-1.6390   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1205.10-1205.35 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 