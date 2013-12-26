الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي ويرتفع في السوق السوداء

القاهرة 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجع الجنيه المصري اليوم الخميس لينزل للمرة الخامسة على التوالي في عطاء بيع الدولارات الذي يطرحه البنك المركزي دوريا لكنه ارتفع في السوق السوداء مما ينبئ بتقلص الفجوة بين السعرين.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك في عطاء اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.9282 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9179 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وقال متعامل في السوق السوداء إن الدولار معروض بسعر 7.32 اليوم مقارنة مع 7.40 أمس الأربعاء.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

ومازالت المخاوف الأمنية في محور اهتمام أسواق المال.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية إن قنبلة انفجرت بحافلة في حي مدينة نصر بالقاهرة اليوم مما تسبب في إصابة أربعة أشخاص وذلك بعد يومين من تفجير سيارة ملغومة أودى بحياة 16 شخصا في دلتا النيل.

وفي الأسبوع الماضي تراجع الجنيه مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز إثر مظاهرات حاشدة مناوئة له.

ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وفي وقت سابق هذا الشهر قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن هذا السقف سيزيد بمقدار 100 ألف دولار إضافية في يناير كانون الثاني.