الاثنين 30 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * الشرطة ومسعفون: مقتل 18 في هجمات بالعراق بينهم عميد بالجيش * الامم المتحدة:مقتل اردني وسنغالي من قوة حفظ السلام باقليم دارفور * اشتباكات بين قوات جنوب السودان وميليشيا "الجيش الأبيض" * هاجل يبدي قلقه خلال اتصال هاتفي مع السيسي * إصابة أربعة في انفجار استهدف مبنى للمخابرات الحربية بمصر * وزراء إسرائيليون يوافقون على تشريع بضم غور الأردن * مصادر:حراس نفط ليبيون يهددون بوقف خط انابيب لنقل الغاز لطرابلس * مسؤولون: إسرائيل ترد على سقوط صاروخين قرب الحدود مع لبنان * الرئيس اللبناني يعلن عن مساعدة سعودية للجيش بثلاثة مليارات دولار * ارتفاع ديون اليمن الخارجية إلى 362.7 مليار دولار في أكتوبر * اردوغان يتعهد بالتغلب على أزمة الفساد في تركيا أهم الأنباء العالمية * مقتل 16 على الأقل في تفجير انتحاري بمحطة قطارات روسية * الشرطة تقتل بالرصاص ثمانية خلال هجوم في اقليم شينجيانغ الصيني * العنف يشوب احتجاجات ضد الانتخابات في بنجلادش * الصين تتوعد الشركات الحكومية ضعيفة الأداء في 2014 السعودية * مجلس إدارة المراعي يوصي بتوزيع ريال للسهم عن 2013 * معادن تعلن إعادة تشغيل خط إنتاج بمصهر ألومنيوم * مؤشر البورصة يرتفع 0.16% إلى 8494.76 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يهبط 0.56% إلى 6774.49 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.57% إلى 4209.48 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.62% إلى 3287.57 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.52% إلى 7586.45 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +42.06 +0.26% 16221.14 نقطة ستاندرد اند بورز +8.71 +0.48% 1818.31 ناسداك +46.61 +1.15% 4104.74 يوروفرست +5.74 +0.45% 1287.61 نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الاثنين) +75.22 +0.46% 16254.16 النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.10 -0.1% 100.22 دولار مزيج برنت (برميل) +0.17 +0.15% 112.35 العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3739-1.3742 دولار * الدولار/الين 105.29-105.31 ين * الاسترليني/الدولار 1.6476-1.6478 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1210.06-1210.83 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)