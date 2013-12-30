الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي ويرتفع في السوق السوداء

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجع الجنيه المصري اليوم الاثنين مواصلا سلسلة خسائره في عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي بشكل دوري لكنه ارتفع في السوق السوداء مقلصا الفجوة بين السعرين.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9386 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9282 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.30 جنيه مقارنة مع 7.32 جنيه يوم الخميس.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وفي الشهر الحالي تراجع السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز إثر مظاهرات حاشدة مناوئة له.

وتقول الحكومة المؤقتة إنها تخوض "حربا على الإرهاب" بينما تستعد لاستفتاء على الدستور منتصف يناير كانون الثاني ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية. وشهدت مصر ثلاثة تفجيرات منذ يوم الثلاثاء الماضي أوقع أحدها 16 قتيلا قرب مجمع أمني بدلتا النيل.

ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وفي وقت سابق هذا الشهر قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن هذا السقف سيزيد بمقدار 100 ألف دولار إضافية في يناير كانون الثاني.