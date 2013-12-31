الثلاثاء 31 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * اسرائيل تفرج عن 26 سجينا فلسطينيا * اشتباكات في فض اعتصام للسنة في محافظة الرمادي العراقية * مصادر: الانتخابات الرئاسية في مصر ستجرى أولا على الارجح * هاجل يبدي قلقه خلال اتصال هاتفي مع السيسي * الجزيرة تقول إن أربعة من صحفييها محتجزون في مصر * وكالة: قوات أمريكية وليبية تعتقل زعيم أنصار الشريعة التونسية * جنوب السودان يقول انه يقاتل "الجيش الابيض" قرب مدينة مضطربة * شرطة تونس تعتقل إسلاميين هددوا بمهاجمة احتفالات العام الجديد * استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية على مستوى الخبراء أهم الأنباء العالمية * انفجار انتحاري اخر في مدينة روسية يقتل 14 في حافلة * جيش الكونجو يصد هجمات في كينشاسا ويقتل العشرات * مقتل أربعة في اشتباكات بين مسيحيين ومسلمين في عاصمة افريقيا الوسطى * نيجيريا تقول ان قواتها قتلت 56 اسلاميا في هجوم بري وجوي * الشرطة تقتل ثمانية خلال هجوم في إقليم شينجيانغ الصيني * إطلاق رصاص على مقر السفير الألماني في أثينا * الدولار يتجه نحو تسجيل افضل اداء سنوي امام الين منذ 1979 السعودية * السعودية تطلب عروضا لبناء محطة كهرباء بالغاز والطاقة الشمسية * مؤشر البورصة يرتفع 0.30% إلى 8520.02 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تطرح 22 امتيازا للتنقيب عن النفط والغاز * الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي ويرتفع في السوق السوداء * مساهمو القابضة المصرية الكويتية يقرون زيادة رأس المال نحو 12% * الأربعاء عطلة للبنوك وبورصة مصر بمناسبة رأس السنة الميلادية * مؤشر البورصة يرتفع 0.1% إلى 6782.45 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * نمو حركة الركاب بمطار دبي 9.5% في نوفمبر * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.62% إلى 4277.63 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 1.35% إلى 3331.89 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * تراجع التضخم في الكويت إلى 2.6% في نوفمبر * مؤشر البورصة يهبط 0.6% إلى 7541.6 نقطة في الإغلاق السابق‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +25.88 +0.16% 16504.29 نقطة ستاندرد اند بورز -0.33 -0.02% 1841.07 ناسداك -2.39 -0.06% 4154.19 يوروفرست -2.53 -0.19% 1311.76 نيكي (السوق في عطلة اليوم الثلاثاء والاغلاق السابق كان) +75.22 +0.46% 16254.16 النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.01 -0.01% 99.28 دولار مزيج برنت (برميل) -0.06 -0.05% 111.15 العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3792-1.3794 دولار * الدولار/الين 104.90-104.93 ين * الاسترليني/الدولار 1.6474-1.6479 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1197.90-1198.20 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)