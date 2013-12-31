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صباح الخير من رويترز

Tue Dec 31, 2013 4:16am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 31 ديسمبر كانون الأول
    
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اسرائيل تفرج عن 26 سجينا فلسطينيا
    * اشتباكات في فض اعتصام للسنة في محافظة الرمادي العراقية
    * مصادر: الانتخابات الرئاسية في مصر ستجرى أولا على الارجح
    * هاجل يبدي قلقه خلال اتصال هاتفي مع السيسي
    * الجزيرة تقول إن أربعة من صحفييها محتجزون في مصر
    * وكالة: قوات أمريكية وليبية تعتقل زعيم أنصار الشريعة
التونسية
    * جنوب السودان يقول انه يقاتل "الجيش الابيض" قرب مدينة
مضطربة
    * شرطة تونس تعتقل إسلاميين هددوا بمهاجمة احتفالات العام
الجديد
    * استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية على
مستوى الخبراء


    أهم الأنباء العالمية
    * انفجار انتحاري اخر في مدينة روسية يقتل 14 في حافلة
    * جيش الكونجو يصد هجمات في كينشاسا ويقتل العشرات
    * مقتل أربعة في اشتباكات بين مسيحيين ومسلمين في عاصمة
افريقيا الوسطى
    * نيجيريا تقول ان قواتها قتلت 56 اسلاميا في هجوم بري وجوي
    * الشرطة تقتل ثمانية خلال هجوم في إقليم شينجيانغ الصيني
    * إطلاق رصاص على مقر السفير الألماني في أثينا
    * الدولار يتجه نحو تسجيل افضل اداء سنوي امام الين منذ 1979 

    
    السعودية
    * السعودية تطلب عروضا لبناء محطة كهرباء بالغاز والطاقة
الشمسية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.30% إلى 8520.02 نقطة في الإغلاق
السابق


    مصر
    * مصر تطرح 22 امتيازا للتنقيب عن النفط والغاز
    * الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي ويرتفع في السوق
السوداء
    * مساهمو القابضة المصرية الكويتية يقرون زيادة رأس المال نحو
12%
    * الأربعاء عطلة للبنوك وبورصة مصر بمناسبة رأس السنة
الميلادية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.1% إلى 6782.45 نقطة في الإغلاق السابق


    الإمارات
    * نمو حركة الركاب بمطار دبي 9.5% في نوفمبر
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.62% إلى 4277.63 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 1.35% إلى 3331.89 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * تراجع التضخم في الكويت إلى 2.6% في نوفمبر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.6% إلى 7541.6 نقطة في الإغلاق السابق‬


    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +25.88     +0.16%      16504.29 نقطة
ستاندرد اند بورز    -0.33        -0.02%        1841.07
ناسداك              -2.39      -0.06%        4154.19
يوروفرست           -2.53           -0.19%        1311.76
    
نيكي (السوق في عطلة اليوم الثلاثاء والاغلاق السابق كان)
                +75.22      +0.46%     16254.16
    
    النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.01    -0.01%   99.28 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.06    -0.05%   111.15
    
    العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3792-1.3794   دولار
    * الدولار/الين           104.90-104.93   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6474-1.6479   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1197.90-1198.20 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 