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صباح الخير من رويترز

Sun Jan 5, 2014 4:00am GMT
 
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الأحد 5 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * كيري يرى تقدما نحو اتفاق إطاري بين إسرائيل والفلسطينيين
    * مقاتلو المعارضة السورية يشنون هجوما عنيفا على مسلحي
القاعدة
    * المجلس الوطني السوري يعلن مقاطعة مؤتمر جنيف للسلام
    * الجيش العراقي يقصف الفلوجة في محاولة لطرد القاعدة ورجال
عشائر
    * مصر تستدعي السفير القطري بعد انتقادات لتعامل الأمن مع
محتجين 
    * جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم جنوب بيروت
    * طرفا الصراع في جنوب السودان يستعدان لمحادثات سلام اليوم
    * ليبيا تحذر من شراء النفط من موانيء خارج سيطرتها في الشرق
    * 

    أهم الأنباء العالمية
    * الناخبون يصوتون في الانتخابات البرلمانية ببنجلادش وسط
مقاطعة من المعارضة
    * طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على قافلة حلف الأطلسي في
كابول
    * دول افريقية تجلي مواطنيها من افريقيا الوسطى مع تصاعد العنف
    * كاسحة ثلوج امريكية تساعد سفينتين روسية وصينية عالقتين في
القارة القطبية الجنوبية

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.15% إلى 8618.12 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 6811.30 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.61% إلى 4359.20 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 3.04% إلى 3472.29 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 7549.52 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +42.06     +0.26%      16221.14 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.71        +0.48%        1818.31
ناسداك              +46.61      +1.15%        4104.74
يوروفرست           +5.74           +0.45%        1287.61
نيكي            +112.37      +0.69%     16291.31
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.28    +0.28%   99.32 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +1.48    +1.34%   111.77
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3672-1.3676   دولار
    * الدولار/الين           104.05-104.08   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6333-1.6338   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1202.70-1203.50 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 