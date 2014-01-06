الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي وينخفض في السوق السوداء

6 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء الدولار الذي طرحه البنك المركزي اليوم الإثنين في حين انخفض في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9476 جنيه للدولار ارتفاعا من 6.9478 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض اليوم بسعر 7.32 جنيه مقارنة مع 7.30 جنيه يوم الخميس.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن هذا السقف سيزيد إلى مثليه بدءا من الشهر الحالي.