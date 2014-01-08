الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل الجنيه المصري تراجعا طفيفا في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة اليوم الأربعاء وفي السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار للبنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9525 جنيه للدولار لينزل عن 6.9476 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض اليوم بسعر 7.36 جنيه مقارنة مع 7.32 جنيه يوم الإثنين.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وقال البنك المركزي أمس الثلاثاء إنه سيسمح لعملاء البنوك بتحويل 100 ألف دولار أو ما يعادلها كل عام وذلك اعتبارا من بداية 2014 في خطوة تمثل تخفيفا للقيود على التحويلات الخارجية.

وكان النظام المعمول به منذ فبراير شباط 2011 يسمح بتحويل ذلك المبلغ مرة واحدة فقط مدى الحياة.