الخميس 9 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * جماعة مرتبطة بالقاعدة تتوعد بسحق فصائل المعارضة السورية * المالكي يتعهد باستئصال القاعدة ويقول انه واثق من النصر مع استعداد جيشه لشن هجوم كبير على المسلحين في الفلوجة * متمردو جنوب السودان يرفضون اقتراحا للحكومة لنقل مقر المحادثات من اديس ابابا إلى جوبا * البيت الابيض: بايدن والمالكي يبحثان المعركة في الانبار * حماس تطلق سراح محتجزين من فتح وتحثها على الرد بالمثل * رئيس وزراء ليبيا يقول انه سيجري تعديلا وزاريا مع تصاعد الاضطرابات * وزير: ليبيا ستقاضي الشركات التي تحاول شراء النفط من موانيء تحت سيطرة محتجين * صندوق هولندي للمعاشات يصفي استثماراته في بنوك اسرائيلية بسبب المستوطنات أهم الأنباء العالمية * اوباما يدعو ميركل لزيارة واشنطن هذا العام * تقرير: تضاعف عدد المسيحيين الذين قتلوا بسبب دينهم في 2013 * صناع السياسة بالمركزي الامريكي يفضلون الحذر في تقليص سياسة التيسير الكمي * مخزونات النفط الامريكية تهبط لسادس اسبوع على التوالي * الصين تعتزم منع التدخين في الاماكن العامة بحلول نهاية العام السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.5% إلى 8653 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تأجيل محاكمة مرسي بعد تعذر نقله الي المحكمة لسوء الاحوال الجوية * مصر تقول انها ستطرح للبيع اذون خزانة مقومة بالدولار * مؤشر البورصة يصعد 1.30% إلى 6887 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.03% إلى 4396 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يقفز 2.0% إلى 3444 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.02% إلى 7658 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -68.20 -0.41% 16462.74 نقطة ستاندرد اند بورز -0.39 -0.02% 1837.49 ناسداك +12.43 +0.30% 4165.61 يوروفرست +1.45 +0.11% 1321.19 نيكي (إغلاق اليوم الخميس) -241.12 -1.50% 15880.33 النفط (الساعة 0650 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.29 +0.31% 92.62 دولار مزيج برنت (برميل) +0.37 +0.35% 107.52 العملات والذهب (الساعة جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3595-1.3593 دولار * الدولار/الين 104.93-104.88 ين * الاسترليني/الدولار 1.6462-1.6458 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1227.38-1226.61 دولار (إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية- تحرير محمد عبد العال)