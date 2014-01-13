الاثنين 13 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * المصريون يستعدون للاقتراع على الدستور * ناشطون:جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام تعدم خصوما اسلاميين * مجموعة أصدقاء سوريا تحث المعارضة على حضور محادثات جنيف * بايدن يلتقي مع نتانياهو خلال زيارة لاسرائيل لتشييع جنازة شارون * اسرائيل تعزز الامن من اجل جنازة شارون قرب حدود غزة * مواجهات بين سكان مخيم في الضفة الغربية وقوات الأمن الفلسطينية * مقتل 18 شخصا على الأقل في تفجيرات بالعراق * المالكي:الجيش لن يهاجم الفلوجة لكن لابد من طرد المتشددين * مسلحون يغتالون نائب وزير الصناعة الليبي. * مبعوثون: زعيم متمردي جنوب السودان يشترط الافراج عن معتقلين قبل الهدنة * الاتفاق النووي مع ايران يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير * وزير النفط الليبي: حقل الشرارة ينتج حاليا 300 ألف ب/ي. * وكالة الطاقة الذرية تدرس تدعيم وجودها في إيران للتحقق من الاتفاق النووي. * أهم الأنباء العالمية * معهد المسح الجيولوجي الامريكي:زلزال بقوة 5.6 درجة يقع قبالة بويرتوريكو * المحتجون في تايلاند يتحركون لاغلاق بانكوك * الحكومة الجديدة في بنجلادش تؤدي اليمين بعد الانتخابات المثيرة للجدل. * اعادة فتح المطاعم في اجزاء من وست فرجينيا بامريكا * توتال الفرنسية تستثمر في قطاع الغاز الصخري في بريطانيا. * القلق يساور شركات التعدين الصغيرة في اندونيسيا بعد حظر تصدير المعادن. السعودية * صافي ربح مصرف الإنماء السعودي يقفز نحو 35% في الربع/4. * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 8714.7 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصر تبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.070 مليار دولار. * مصر تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح محلي في 2014 بسعر 420 جنيها للأردب. * هيرميس تبدأ شراء 6.4% من أسهمها 19 يناير بسعر 11.5 جنيه للسهم. * سوديك المصرية تتفق مع بنكين لتوريق 200 مليون جنيه محفظة ديون مشروع. * مكاسب قوية لبورصة مصر بدعم من مشتريات الأجانب قبل الاستفتاء. * مؤشر البورصة يرتفع 2.03% إلى 7116.8 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * ‭ارتفاع التضخم في أبوظبي في ديسمبر لأعلى مستوى منذ يوليو 2011‬. الكويت * الكويت تسعى لزيادة طاقة انتاج النفط إلى 3.5 مليون ب/ي بحلول 2015. * مؤشر البورصة يهبط 0.4% إلى 7641.3 نقطة في الإغلاق السابق.‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -7.71 -0.05% 16437.05 نقطة ستاندرد اند بورز +4.24 +0.23% 1842.37 ناسداك +18.47 +0.44% 4174.66 يوروفرست +5.77 +0.44% 1321.16 نيكي (السوق مغلقة في عطلة) (مستويات الاغلاق السابقة) +31.73 +0.20% 15912.06 النفط (الساعة 0501 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.35 -0.38% 92.37 دولار مزيج برنت (برميل) -0.16 -0.15% 107.09 العملات والذهب (الساعة 0501 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3677-1.3681 دولار * الدولار/الين 103.41-103.45 ين * الاسترليني/الدولار 1.6498-1.6503 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1250.49-1251.71 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)