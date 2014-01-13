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صباح الخير من رويترز

Mon Jan 13, 2014 5:10am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 13 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * المصريون يستعدون للاقتراع على الدستور
    * ناشطون:جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام تعدم خصوما
اسلاميين
    * مجموعة أصدقاء سوريا تحث المعارضة على حضور محادثات جنيف
    * بايدن يلتقي مع نتانياهو خلال زيارة لاسرائيل لتشييع جنازة
شارون
    * اسرائيل تعزز الامن من اجل جنازة شارون قرب حدود غزة
    * مواجهات بين سكان مخيم في الضفة الغربية وقوات الأمن
الفلسطينية
    * مقتل 18 شخصا على الأقل في تفجيرات بالعراق
    * المالكي:الجيش لن يهاجم الفلوجة لكن لابد من طرد المتشددين
    * مسلحون يغتالون نائب وزير الصناعة الليبي.
    * مبعوثون: زعيم متمردي جنوب السودان يشترط الافراج عن معتقلين
قبل الهدنة
    * الاتفاق النووي مع ايران يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير
    * وزير النفط الليبي: حقل الشرارة ينتج حاليا 300 ألف ب/ي.
    * وكالة الطاقة الذرية تدرس تدعيم وجودها في إيران للتحقق من
الاتفاق النووي.
    * 


    أهم الأنباء العالمية
    * معهد المسح الجيولوجي الامريكي:زلزال بقوة 5.6 درجة يقع
قبالة بويرتوريكو
    * المحتجون في تايلاند يتحركون لاغلاق بانكوك
    * الحكومة الجديدة في بنجلادش تؤدي اليمين بعد الانتخابات
المثيرة للجدل.
    * اعادة فتح المطاعم في اجزاء من وست فرجينيا بامريكا
    * توتال الفرنسية تستثمر في قطاع الغاز الصخري في بريطانيا.
    * القلق يساور شركات التعدين الصغيرة في اندونيسيا بعد حظر
تصدير المعادن.

    
    السعودية
    * صافي ربح مصرف الإنماء السعودي يقفز نحو 35% في الربع/4.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 8714.7 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    مصر
    * مصر تبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.070 مليار
دولار.
    * مصر تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح محلي في 2014 بسعر 420
جنيها للأردب.
    * هيرميس تبدأ شراء 6.4% من أسهمها 19 يناير بسعر 11.5 جنيه
للسهم.
    * سوديك المصرية تتفق مع بنكين لتوريق 200 مليون جنيه محفظة
ديون مشروع.
    * مكاسب قوية لبورصة مصر بدعم من مشتريات الأجانب قبل
الاستفتاء.
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.03% إلى 7116.8 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الإمارات
    * ‭ارتفاع التضخم في أبوظبي في ديسمبر لأعلى مستوى منذ يوليو
2011‬.


    الكويت
    * الكويت تسعى لزيادة طاقة انتاج النفط إلى 3.5 مليون ب/ي
بحلول 2015.
    * مؤشر البورصة يهبط 0.4% إلى 7641.3 نقطة في الإغلاق
السابق.‬‬


    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -7.71      -0.05%      16437.05 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.24        +0.23%        1842.37
ناسداك              +18.47      +0.44%        4174.66
يوروفرست           +5.77           +0.44%        1321.16

نيكي           (السوق مغلقة في عطلة)
              (مستويات الاغلاق السابقة)
            +31.73      +0.20%     15912.06
    
    النفط (الساعة 0501 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.35    -0.38%   92.37 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.16    -0.15%   107.09
    
    العملات والذهب (الساعة 0501 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3677-1.3681   دولار
    * الدولار/الين           103.41-103.45   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6498-1.6503   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1250.49-1251.71 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 