الثلاثاء 14 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * وكالة: نجاة دبلوماسيين المانيين من هجوم بالرصاص في السعودية * مقتل 25 على الأقل في انفجار سيارات ملغومة في بغداد * سلفيون: القتال في شمال اليمن قتل 210 على الاقل * كيري ولافروف ناقشا وقف اطلاق النار في مناطق محددة في سوريا * بريطانيا ستساعد أمريكا في تدمير الاسلحة الكيماوية السورية * اسرائيل تعزز الامن من اجل جنازة شارون قرب حدود غزة * بي.بي.سي: حاكم دبي يدعو لتخفيف العقوبات على ايران * جنوب السودان يطلب دعما فنيا من السودان في حقول النفط * الأكراد واثقون من التوصل إلى حل وسط مع بغداد بشأن تصدير النفط أهم الأنباء العالمية * اوباما :الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على ايران * اشتون تعتزم زيارة إيران "في الأسابيع المقبلة" * استئناف المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران في فبراير * الاتحاد الاوروبي يبدأ تخفيف عقوبات ايران 20 يناير * كيري يجري محادثات في الفاتيكان تركز على الشرق الاوسط * ايرباص تسجل مستوى قياسيا للطلبيات في 2013 وتدرس زيادة الإنتاج * شعبية رئيس وزراء اليابان ابي ترتفع الى أكثر من 60 بالمئة * حشود محتجين تسيطر على أجزاء من بانكوك دون مقاومة في اجواء احتفالية * منظمة: ارتفاع عدد الوفيات من سلالة جديدة من انفلونزا الطيور في الصين * النيكل يقفز بعد حظر اندونيسيا تصدير المعادن الخام * توتال تبرم صفقة تسرع وتيرة استكشاف الغاز الصخري في بريطانيا السعودية * وكالة: نجاة دبلوماسيين المانيين من هجوم بالرصاص في السعودية * انخفاض طفيف في التضخم السعودي إلى 3% على أساس سنوي في ديسمبر * صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يهبط 66% في الربع/4 * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 8711.87 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بي.بي.سي: حاكم دبي يقول انه من الافضل ان يبقى السيسي في الجيش * حاكم دبي:السيسي يمكنه الترشح لرئاسة مصر كمدني * مصادر أمنية: مسلحون يقتلون سبعة إسلاميين متشددين بسيناء المصرية * مؤشر البورصة يرتفع 2.03% إلى 7116.81 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * وزير: اهتمام قوي بحقول الامارات الكبيرة وفق شروط معدلة * الاتحاد للطيران لن تتعجل أخذ قرار بشأن اليطاليا * الأحواض الجافة العالمية بدبي تفوز بصفقة لبناء منصة في بحر الشمال * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.9% إلى 4457.51 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.29% إلى 3549.90 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤسسة البترول الكويتية تتوقع انخفاض أسعار الخام بحلول منتصف 2014 * فيوليا الفرنسية تفوز بعقد لبناء محطة تحلية في الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.17% إلى 7628.59 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -177.57 -1.08% 16259.48 نقطة ستاندرد اند بورز -23.25 -01.26% 1819.12 ناسداك -61.36 -1.47% 4113.304 يوروفرست +3.26 +0.3% 1324.42 نيكي (الساعة 0501 جمت اليوم الثلاثاء) -326.17 -2.05% 15585.89 النفط (الساعة 0501 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.12 +0.13% 91.93 دولار مزيج برنت (برميل) -0.08 -0.07% 106.67 العملات والذهب (الساعة 0501 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3662-1.3664 دولار * الدولار/الين 103.45-103.47 ين * الاسترليني/الدولار 1.6396-1.6398 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1251.50-1251.75 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)