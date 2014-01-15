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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 15, 2014 3:08am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 15 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 24 في انفجارين ببغداد وهجوم كبير لمسلحين  قرب الفلوجة
    * امريكا تندد بقرار ايران وضع زهور على قبر قائد سابق بحزب
الله
    * اردوغان: تحقيق الفساد في تركيا "بقعة سوداء" في تاريخ
الديمقراطية
    * وكالة: بوتفليقة في مستشفى في باريس لاجراء فحوص طبية مقررة
    * مسؤولون: عشرات الفارين من القتال في جنوب السودان يغرقون في
النيل
    * مسؤول: العراق يرجيء عطاء دوليا لحقل الناصرية للمرة الثانية
    * زيدان: الحكومة الليبية تعطي فرصة للوسطاء لحل أزمة مرافئ
النفط
    * قطر تخطط لبناء برج جديد بجوار ناطحة السحاب شارد في لندن   
أهم الأنباء العالمية


    * صحيفة: وزير دفاع اسرائيل يقول ان كيري يتصرف كالمخلص
المنتظر
    * امريكا تصف تصريحات وزير دفاع اسرائيل بانها "عدائية"
    * وكالة الطاقة الذرية: ايران طلبت تأجيل المحادثات الى فبراير
    * شهود : متشددون مشتبه بهم يقتلون 29  شخصا في تفجير بنيجيريا
    * النحاس يتراجع بسبب صعود الدولار ومخاوف حول النمو في الصين
    * انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط الايراني 29.7% في
ديسمبر
    * الخطوط اليابانية توقف طائرة بوينج 787 بسبب مشكلة محتملة في
البطارية
    * ارتفاع كبير لمؤشر الانفاق الاستهلاكي في  الولايات المتحدة 

    
    السعودية

    * مصادر: إمدادات النفط السعودي إلى الصين لن تتغير في 2014
    * السعودية تستعد لتصدير أول شحنة من الديزل إلى أوروبا من
مصفاة الجبيل
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.18% إلى 8696.4 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * المصريون يصوتون على الدستور والانظار تتركز على قائد الجيش
السيسي
    * الأمين العام للامم المتحدة يتابع الاستفتاء في مصر عن كثب
    * مشروع قانون للكونجرس الأمريكي يعيد المساعدات لمصر بشروط
    * بورصة مصر ترتفع لأعلى مستوى منذ مايو 2010 مع بدء الاستفتاء
على الدستور
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.1% إلى 7196.04 نقطة في الإغلاق السابق


    الإمارات
    * الإمارات تسعى لزيادة توظيف المواطنين بالقطاع الخاص إلى 10
أمثاله
    * أبوظبي تسمح للأجانب بتملك عقارات في مناطق استثمارية
    * مصادر: مجموعة الجابر تعين مديرا ماليا مع سعيها لإكمال
إعادة الهيكلة
    * بتروليا النرويجية قد تشارك في مشروع منصة حفر تنفذه دبي
    * ارابتك في دبي تفوز بعقد قيمته 705 ملايين دولار في أبوظبي
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.3% إلى 4442 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.5% إلى 3568 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * وزير المالية الكويتي الجديد: سنمضي قدما في مراجعة الدعم
    * منظمات غير حكومية تتعهد في الكويت بدفع 400 مليون دولار
لإغاثة الشعب السوري
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.06% إلى 7623 نقطة في الإغلاق السابق


    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +115.47    +0.71%      16373.41 نقطة
ستاندرد اند بورز    +19.55        +1.07%     1838.75
ناسداك              +79.712      +1.69%        4183.016
يوروفرست           +1.95           +0.15%        1326.37

نيكي           (الساعة 0501 جمت اليوم الأربعاء)
                +273.16      +1.77%     15695.66
    
    النفط (الساعة 0501 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.03    +0.03%   92.62 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.06    -0.06%   106.33
    
    العملات والذهب (الساعة 0501 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3637-1.3639   دولار
    * الدولار/الين           104.39-104.42   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6420-1.6423   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1241.15-1241.60 دولار


 (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 