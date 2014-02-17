الاثنين 17 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * مصادر أمنية: مقتل 3 سائحين كوريين في انفجار بحافلة في سيناء * حزب الله يقول انه سينسحب من سوريا اذا توقف العرب عن التدخل هناك * عباس: لن نغرق اسرائيل باللاجئين الفلسطينيين * متشددون يقتلون اربعة اشخاص في هجوم على الحدود التونسية * مقتدى الصدر يقول إنه سيعتزل العمل السياسي * ليبيا: تراجع إنتاج النفط إلى 390 ألف ب/ي بسبب احتجاجات أهم الأنباء العالمية * مسلحون يشتبه بأنهم إسلاميون يقتلون 90 في غارة على قرية نيجيرية * رئيس فنزويلا يقول انه امر بطرد ثلاثة مسؤولين قنصليين امريكيين * زعيم للمعارضة بفنزويلا يتعهد بتنظيم مسيرة يوم الثلاثاء رغم اوامر باعتقاله * رئيس كولومبيا يأمر باجراء تحقيق في اتهامات بتلقي ضباط في الجيش عمولات * الصين تقول ان متطرفين دينيين يقفون وراء اضطرابات شينجيانغ * منقذون بجنوب افريقيا يحاولون الوصول لأكثر من 200 محاصرين في منجم * إقرار قانون الصكوك في لوكسمبوج قد يستغرق 2-5 أشهر السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.46% إلى 8970.44 نقطة في الإغلاق السابق مصر * شركة تبدأ مشروعا عقاريا في القاهرة الجديدة بمشاركة سعودية * الإسلامي للتنمية يقدم قرضا لمشروع محطة كهرباء في دمياط * القلعة تعزز حصصها في شركات تابعة بقيمة 3.7 مليار جنيه * ارتفاع خسائر موبينيل 98% في 2013 * مؤشر البورصة يهبط 0.19% إلى 7576.65 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصدران: دو تتفق على شروط قرض قيمته 720 مليون دولار * رئيس بورصة أبوظبي يقترح توحيد المكاتب الخلفية مع سوق دبي * ديار تسمح للأجانب بتملك 25% بالمئة من الأسهم * مؤشر أبوظبي يهبط 0.67% إلى 4891.74 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 2.2% إلى 4188.98 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * عصام الصقر رئيسا تنفيذيا لمجموعة بنك الكويت الوطني * زين البحرين تقترب أكثر من طرح عام أولي * مؤشر البورصة يهبط 0.13% إلى 7832.39 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +126.80 +0.79% 16154.39 نقطة ستاندرد اند بورز +8.80 +0.48% 1838.63 ناسداك +3.35 +0.08% 4244.02 يوروفرست +6.91 +0.52% 1332.30 نيكي (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين) +104.60 +0.73% 14417.63 النفط (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.25 +0.25% 100.55 دولار مزيج برنت (برميل) -0.14 -0.13% 108.94 العملات والذهب (الساعة 0419 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3711-1.3712 دولار * الدولار/الين 101.65-101.69 ين * الاسترليني/الدولار 1.6787-1.6788 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1325.41-1326.18 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)