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الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي

Mon Feb 17, 2014 10:45am GMT
 
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القاهرة 17 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاع طفيفا في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين وظل متداولا بسعر أضعف في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 39.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9512 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9513 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار متداول عند حوالي 7.30 جنيه منذ يوم الخميس وقال آخر إنه معروض بحوالي 7.35.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 17 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام. وباع البنك 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي الشهر الماضي هو الأكبر على الإطلاق لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق ومحاربة السوق السوداء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 