Sun 25 Dec 2016 | 4:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Tue Feb 18, 2014 4:09am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 18 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * كيري يلتقي بالرئيس الفلسطيني عباس في باريس يوم الاربعاء
    * البرلمان الليبي يوافق على اجراء انتخابات "في اسرع وقت" وسط
غضب شعبي
    * تبادل الاتهامات بين روسيا وأمريكا بعد فشل المحادثات
السورية
    * مقتل 24 على الاقل في هجمات بالقنابل في بغداد
    * الأكراد يكثفون محادثاتهم مع بغداد بشأن النفط والميزانية

    
    أهم الأنباء العالمية
    * إيران تقول إن روسيا قد تبني لها مفاعلا نوويا مقابل حصولها
على نفط
    * إيران قد ترسل قوات إلى باكستان لتحرير جنود حرس حدود
مخطوفين
    * انهيار محادثات السلام بين باكستان وطالبان بعد مقتل قوات
أمن
    * الرئيس الإيطالي يطلب من رينزي تشكيل حكومة
    * فنزويلا تطرد ثلاثة دبلوماسيين امريكيين تتهمهم بالتحريض على
احتجاجات
    * الصين قلقة من امتلاك اليابان بلوتونيوم من الدرجة المستخدمة
في الاسلحة
    * محكمة كورية جنوبية تعاقب نائبا معارضا على تمرده
    * مساعد الطيار يخطف طائرة اثيوبية ويستسلم لشرطة سويسرا
    * مصادر: عائلة بيجو توافق على خطة التحالف مع دونغ فنغ
الصينية
    * شركات النفط العالمية تتجه لخفض الإنفاق على التنقيب
    * تركيا تصدر صكوكا مقومة بالليرة في 19 فبراير

    
    السعودية
    * ساكو تختار الوحدة السعودية لاتش.اس.بي.سي مستشارا لطرح أولي
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.34% إلى 8939.88 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * جماعة انصار بيت المقدس تعلن المسؤولية عن تفجير الحافلة
السياحية في طابا وتقول انه كان هجوما انتحاريا  
    * الجيش المصري: مقتل 5 "تكفيريين" في مداهمات أمنية في سيناء
    * إعمار مصر تنفق 860 مليون دولار على مشروع في القاهرة
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 7577.26 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.24% إلى 4880 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.84% إلى 4224.01 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * انتقال سهل في إدارة بنك الكويت الوطني لكن التحديات تظل
موجودة
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.49% إلى 7793.69 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +126.80      +0.79%      16154.39 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.80      +0.48%        1838.63
ناسداك              +3.35      +0.08%        4244.02
يوروفرست           +4.76        +0.36%        1337.06
    
نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء)
                +321.39      +2.23%     14714.39
    
    النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.45    +0.45%   100.75 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.09    -0.08%   109.09
    
    العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3712-1.3714   دولار
    * الدولار/الين           102.45-102.47   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6722-1.6727   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1320.54-1321.76 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 