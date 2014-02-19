Sun 25 Dec 2016 | 4:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Feb 19, 2014 4:42am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 19 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * القوى العالمية الست وايران تبدان "محادثات جوهرية" للتوصل
الي اتفاق نهائي بشان برنامج طهران النووي 
    * مقتل تسعة وخطف 14 جنديا في اشتباكات بين الجيش اليمني
ومسلحين
    * الشرطة ومسعفون: مقتل 49 شخصا في تفجيرات بالعراق
    * متمردون يقولون انهم سيطروا على ملكال المنتجة للنفط بجنوب
السودان
    * وزير الخارجية الأمريكي في زيارة لم يعلن عنها من قبل لتونس
    * قوات الحكومة السورية تستعيد السيطرة على قرية علوية في حماة
    * المؤسسة الوطنية للنفط: انتاج ليبيا 375 ألف ب/ي

    
    أهم الأنباء العالمية
    * زعيم المعارضة الفنزويلية المتشدد ليوبولدو لوبير المتهم
باثارة عنف دام يسلم نفسه لقوات الامن
    * طالبان تقتل ضابطا باكستانيا كبيرا مع تعثر محادثات السلام
    * مشرف يمثل أمام محكمة باكستانية ليواجه اتهامات بالخيانة

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 8956.86 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * بيان: مصر تحيل اربعة بينهم اسرائيليان للمحاكمة بتهمة
التجسس
    * جي.بي اوتو: تأثير قرار حظر استيراد الدراجات النارية والتوك
توك محدود
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.90% إلى 7720.95 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.2% إلى 4870.36 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 1.12% إلى 4176.64 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 7808.38 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -23.99      -0.15%      16130.40 نقطة
ستاندرد اند بورز    +2.13      +0.12%        1840.76
ناسداك              +8.758      +0.68%        4272.783
يوروفرست           +0.24        +0.02%        1337.30
    
نيكي (الساعة 0435 جمت اليوم الأربعاء)
                -93.28      -0.63%     14749.96
    
    النفط (الساعة 0435 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.27    +0.26%   102.70 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.29    -0.26%   110.17
    
    العملات والذهب (الساعة 0435 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3763-1.3765   دولار
    * الدولار/الين           102.19-102.22   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6687-1.6690   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1315.25-1315.96 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 