الأربعاء 19 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * القوى العالمية الست وايران تبدان "محادثات جوهرية" للتوصل الي اتفاق نهائي بشان برنامج طهران النووي * مقتل تسعة وخطف 14 جنديا في اشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحين * الشرطة ومسعفون: مقتل 49 شخصا في تفجيرات بالعراق * متمردون يقولون انهم سيطروا على ملكال المنتجة للنفط بجنوب السودان * وزير الخارجية الأمريكي في زيارة لم يعلن عنها من قبل لتونس * قوات الحكومة السورية تستعيد السيطرة على قرية علوية في حماة * المؤسسة الوطنية للنفط: انتاج ليبيا 375 ألف ب/ي أهم الأنباء العالمية * زعيم المعارضة الفنزويلية المتشدد ليوبولدو لوبير المتهم باثارة عنف دام يسلم نفسه لقوات الامن * طالبان تقتل ضابطا باكستانيا كبيرا مع تعثر محادثات السلام * مشرف يمثل أمام محكمة باكستانية ليواجه اتهامات بالخيانة السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 8956.86 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بيان: مصر تحيل اربعة بينهم اسرائيليان للمحاكمة بتهمة التجسس * جي.بي اوتو: تأثير قرار حظر استيراد الدراجات النارية والتوك توك محدود * مؤشر البورصة يرتفع 1.90% إلى 7720.95 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.2% إلى 4870.36 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 1.12% إلى 4176.64 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 7808.38 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -23.99 -0.15% 16130.40 نقطة ستاندرد اند بورز +2.13 +0.12% 1840.76 ناسداك +8.758 +0.68% 4272.783 يوروفرست +0.24 +0.02% 1337.30 نيكي (الساعة 0435 جمت اليوم الأربعاء) -93.28 -0.63% 14749.96 النفط (الساعة 0435 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.27 +0.26% 102.70 دولار مزيج برنت (برميل) -0.29 -0.26% 110.17 العملات والذهب (الساعة 0435 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3763-1.3765 دولار * الدولار/الين 102.19-102.22 ين * الاسترليني/الدولار 1.6687-1.6690 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1315.25-1315.96 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)