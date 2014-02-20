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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 20, 2014 4:44am GMT
 
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الخميس 20 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الرئيس الفلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الامريكي في باريس 
    * مقتل أربعة في هجوم استهدف المستشارية الثقافية الإيرانية في
بيروت.
    * جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن المسؤولية عن تفجيري بيروت.
    * وكالة: روسيا تتوقع قرارا لدخول المساعدات إلى سوريا خلال
أيام.
    * الحكم بالإعدام على بحريني أدين بقتل شرطي.

    
    أهم الأنباء العالمية
    * اوباما يتخذ موقفا حذرا من هدنة بين الحكومة الاوكرانية
والمحتجين ويحث على حكومة وحدة والتحرك نحو انتخابات حرة ونزيهة
    * المتظاهرون في أوكرانيا يستعدون لمواجهة الشرطة بعد سقوط 25
قتيلا.
    * رئيس أوكرانيا يهدد باستخدام القوة.
    * رئيس وزراء أوكرانيا: الاحتجاجات في كييف "محاولة للاستيلاء
على السلطة".
    * الكرملين: بوتين والرئيس الأوكراني يانوكوفيتش تحدثا هاتفيا.
    * الاتحاد الأوروبي يعقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا الخميس.
    * محتجون تايلانديون يحتشدون ضد رئيسة الوزراء بعد اشتباكات
بانكوك.
    * اليابان تسجل عجزا تجاريا قياسيا في يناير كانون الثاني.
    * نشاط المصانع في الصين يواصل الانكماش في فبراير شباط.

    
    السعودية
    * الأهلي كابيتال تتوقع استمرار نمو الإقراض المصرفي للقطاع
الخاص بالسعودية.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 8967.6 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    مصر
    * مبارك ونجلاه يدفعون ببراءتهم من تهمة الاستيلاء على أموال
عامة.
    * تدشين مشروع تطوير عقاري في مصر باستثمارات 100 مليار جنيه.
    * مصر تطرح أول مناقصة لشراء النفط الخام في عام.
    * الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.55% إلى 7840.7 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الإمارات
    * مصادر: دبي تتفق على تمديد أجل دين بقيمة 10 مليارات دولار
للإمارات.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.26% إلى 4883.18 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.58% إلى 4152.39 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.14% إلى 7797.26 نقطة في الإغلاق
السابق.‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -89.84      -0.56%      16040.56 نقطة
ستاندرد اند بورز    -12.01      +0.65%        1828.75
ناسداك              -34.83      -0.82%        4237.954
يوروفرست           +1.37        +0.10%        1338.67
    
نيكي (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس)
                -323.64      -2.19%     14442.89
    
    النفط (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.22    -0.21%   103.09 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.59    -0.53%   109.88
    
    العملات والذهب (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3752-1.3754   دولار
    * الدولار/الين           101.92-101.97   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6672-1.6675   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1311.91-1312.81 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 