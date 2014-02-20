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الجنيه المصري يرتفع في عطاء المركزي ومستقر في السوق السوداء

Thu Feb 20, 2014 11:37am GMT
 
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القاهرة 20 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس وظل متداولا في السوق السوداء ضمن نفس نطاقه في الفترة الأخيرة.

وباع البنك المركزي 39.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9511 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9512 جنيه في عطاء أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء جرى تداول الدولار مقابل 7.30-7.33 جنيه اليوم ليظل داخل نطاق 7.30 إلى 7.35 الذي يتحرك فيه منذ الأسبوع الماضي. وكان السعر 7.33-7.35 يوم الأربعاء.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في يناير كانون الثاني انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام. وباع البنك 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي الشهر الماضي هو الأكبر على الإطلاق لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق ولمحاربة السوق السوداء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 