الجنيه المصري يرتفع في عطاء المركزي ومستقر في السوق السوداء

القاهرة 20 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس وظل متداولا في السوق السوداء ضمن نفس نطاقه في الفترة الأخيرة.

وباع البنك المركزي 39.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9511 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9512 جنيه في عطاء أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء جرى تداول الدولار مقابل 7.30-7.33 جنيه اليوم ليظل داخل نطاق 7.30 إلى 7.35 الذي يتحرك فيه منذ الأسبوع الماضي. وكان السعر 7.33-7.35 يوم الأربعاء.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في يناير كانون الثاني انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.