Sun 25 Dec 2016 | 4:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Sun Feb 23, 2014 4:02am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 23 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مسلحون يسقطون طائرة هليكوبتر في العراق ويحتلون بلدة شمالية
    * مجلس الأمن يقر بالاجماع قرارا لدعم وصول المساعدات
الانسانية في سوريا
    * مصادر أمنية:انتحاري يقتل ثلاثة في هجوم بسيارة ملغومة في
لبنان
    * الرئيس الجزائري بوتفليقة يسعى للفوز بفترة رئاسية رابعة في
ابريل
    * هجوم بقذيفة صاروخية على سيارة شرطة امام القنصلية التونسية
في ليبيا
    * مسلحون يخطفون طبيبة تشيكية في اليمن
    * المغرب يحتج بشدة على فرنساإثر شكوى تتهم مديرالمخابرات
المغربية بالتعذيب
    * الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في
اسطنبول

    أهم الأنباء العالمية
    * زعيمة المعارضة في أوكرانيا تدعو لاستمرار الاحتجاجات
    * مقتل اثنين واصابة 41 في هجوم على تجمع لمحتجين مناهضين
للحكومة بتايلاند
    * ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات السياسية في فنزويلا الى ثمانية
    * عودة خدمة واتس اب بعد انقطاعها لاكثر من ثلاث ساعات
    * مصادر: القبض على جوزمان اخطر زعيم لعصابات المخدرات في
المكسيك

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.24% إلى 8988.87 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.66% إلى 7892.60 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.65% إلى 4914.69 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.73% إلى 4182.87 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.77% إلى 7737.49 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +126.80      +0.79%      16154.39 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.80      +0.48%        1838.63
ناسداك              +3.35      +0.08%        4244.02
يوروفرست           +6.91        +0.52%        1332.30
نيكي            +416.49      +2.88%     14865.67
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05    -0.05%   100.30 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.56    +0.52%   109.08
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3690-1.3695   دولار
    * الدولار/الين           101.77-101.83   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6745-1.6750   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1318.15-1319.15 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 