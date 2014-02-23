الأحد 23 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * مسلحون يسقطون طائرة هليكوبتر في العراق ويحتلون بلدة شمالية * مجلس الأمن يقر بالاجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الانسانية في سوريا * مصادر أمنية:انتحاري يقتل ثلاثة في هجوم بسيارة ملغومة في لبنان * الرئيس الجزائري بوتفليقة يسعى للفوز بفترة رئاسية رابعة في ابريل * هجوم بقذيفة صاروخية على سيارة شرطة امام القنصلية التونسية في ليبيا * مسلحون يخطفون طبيبة تشيكية في اليمن * المغرب يحتج بشدة على فرنساإثر شكوى تتهم مديرالمخابرات المغربية بالتعذيب * الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في اسطنبول أهم الأنباء العالمية * زعيمة المعارضة في أوكرانيا تدعو لاستمرار الاحتجاجات * مقتل اثنين واصابة 41 في هجوم على تجمع لمحتجين مناهضين للحكومة بتايلاند * ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات السياسية في فنزويلا الى ثمانية * عودة خدمة واتس اب بعد انقطاعها لاكثر من ثلاث ساعات * مصادر: القبض على جوزمان اخطر زعيم لعصابات المخدرات في المكسيك السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.24% إلى 8988.87 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.66% إلى 7892.60 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.65% إلى 4914.69 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.73% إلى 4182.87 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.77% إلى 7737.49 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +126.80 +0.79% 16154.39 نقطة ستاندرد اند بورز +8.80 +0.48% 1838.63 ناسداك +3.35 +0.08% 4244.02 يوروفرست +6.91 +0.52% 1332.30 نيكي +416.49 +2.88% 14865.67 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05 -0.05% 100.30 دولار مزيج برنت (برميل) +0.56 +0.52% 109.08 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3690-1.3695 دولار * الدولار/الين 101.77-101.83 ين * الاسترليني/الدولار 1.6745-1.6750 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1318.15-1319.15 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)