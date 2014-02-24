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صباح الخير من رويترز

Mon Feb 24, 2014 4:16am GMT
 
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الاثنين 24 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 17 شخصا في تفجيرات وحوادث اطلاق للنار في العراق
    * نشطاء: مقتل تسعة في انفجار سيارة ملغومة ببلدة أطمة السورية
    * نشطاء يقولون ان معارضا بارزا خطف على ايدي قوات الامن
السورية
    * مسلحون يفرجون عن طبيبة تشيكية خطفوها في اليمن
    * تأجيل محاكمة مرسي في قضية التخابر بعد طلب رد هيئة المحكمة
    * ارتفاع الفائض التجاري لقطر إلى 9.3 مليار دولار في ديسمبر
    * صافي ربح بنك البركة البحريني يرتفع 23% في الربع/4

    أهم الأنباء العالمية
    * حليف لتيموشينكو يتسلم مهام رئاسة أوكرانيا
    * روسيا تستدعي سفيرها لدى أوكرانيا للتشاور
    * أمريكا: روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا أرسلت قوات الى
أوكرانيا
    * القيادة الاوكرانية تتجه غربا وامريكا تحذر روسيا من استخدام
القوة
    * وزير الخزانة الامريكي يحث اوكرانيا على بدء مباحثات مع
صندوق النقد
    * طالبان تقتل 21 جنديا أفغانيا وتوقف محادثات لتبادل الأسرى
    * ‭الجيش الباكستاني يقصف مخابئ لمتشددين ويقتل ‬38 
    * ‭لقاء بين الرئيس الفنزويلي والمعارضة قد يساعد على الحد من
الاحتجاجات‬  
    * رئيس وزراء الصين يكشف مزيدا من الاجراءات لمعالجة الفساد
    * مهاجمون يطلقون النار على قافلة سيارات لمرشحة للرئاسة
بكولومبيا
    * مجموعة العشرين تطمح لتسريع النمو الاقتصادي لكن لا خطة
موحدة
    * محافظ البنك المركزي: الصين تهدف لنمو اقتصادي 7-8%
    * الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدة مالية "كبيرة"
لأوكرانيا

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 9032.42 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * متحدث: شبهة فساد في هيئة السلع تتعلق بالأرز لا القمح
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.47% إلى 8008.86 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * نخيل تسدد ديونا مصرفية بقيمة 2.35 مليار درهم
    * أكسا الفرنسية تستحوذ على حصة بشركة الهلال الأخضر للتأمين
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.88% إلى 4871.57 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.43% إلى 4122.88 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * بنك برقان يعزو هبوط الأرباح إلى تجنيب مخصصات احترازية
    * القرين للبتروكيماويات 72.5 مليون دولار توزيعات نقدية
    * ارتفاع التضخم في يناير لأعلى معدل في 4 أشهر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.12% إلى 7728.07 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +126.80      +0.79%      16154.39 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.80      +0.48%        1838.63
ناسداك              +3.35      +0.08%        4244.02
يوروفرست           +6.91        +0.52%        1332.30
    
نيكي (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين)
                -99.08      -0.67%     14766.59
    
    النفط (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.23    +0.23%   102.43 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.19    +0.17%   110.04
    
    العملات والذهب (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3737-1.3740   دولار
    * الدولار/الين           102.21-102.26   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6638-1.6642   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1320.10-1320.90 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 