الأربعاء 26 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * وزير الإسكان المصري يقول إنه تم تكليفه بتشكيل حكومة. * نادي الاسير: إسرائيل تعتقل أربعة محامين من نابلس. * أحزاب المعارضة الجزائرية تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة. * مسؤول: تفجير خط نفط مأرب اليمني مجددا. * ميركل: إيران ليست تهديدا لإسرائيل وحسب. * الشرطة التركية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة. * مكتب رئيس الوزراء التركي يقول إن تسجيلات اردوغان مزيفة. * رئيس وزراء تركيا: التسجيلات الهاتفية "هجوم خسيس". أهم الأنباء العالمية * اعتقال أربعة بريطانيين للاشتباه بارتكابهم جرائم إرهابية لها صلة بسوريا. * البرلمان الأوكراني يريد محاكمة يانوكوفيتش أمام المحكمة الجنائية الدولية. * البرلمان الأوكراني يؤجل تشكيل الحكومة حتى يوم الخميس. * روسيا: لا تجبروا أوكرانيا على الاختيار بين روسيا والغرب. * اشتون تحث روسيا على تفهم الوضع في أوكرانيا ودعمه. * إسلاميون نيجيريون يقتلون 29 طالبا في هجوم على مدرسة داخلية. * الجيش الباكستاني يشن ضربات جوية جديدة قرب الحدود الأفغانية. السعودية * السعودية للكهرباء توصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.7 ريال للسهم عن 2013. * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 9062 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * توقعات بإبقاء أسعار الفائدة الرئيسية في مصر دون تغيير. * مصر توافق على ضمانات لاستيراد 240 ألف طن من القمح. * موديز تبقي على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر. * إقرار تعديل لائحة سوق المال قبل ساعات من استقالة الحكومة المصرية. * مؤشر البورصة ينخفض 0.21% إلى 8029.2 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يصعد 1.55% إلى 4958.74 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 1.78% إلى 4196.85 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * ايه.بي.بي تفوز بعقود كهرباء قيمتها 160 مليون دولار في الكويت. * البورصة مغلقة بمناسبة أعياد وطنية. ‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -27.48 -0.17% 16179.66 نقطة ستاندرد اند بورز -2.49 -0.13% 1845.12 ناسداك -5.38 -0.13% 4287.587 يوروفرست -0.21 -0.02% 1351.44 نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء) -62.16 - 0.41% 14989.44 النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.07 -0.07% 101.76 دولار مزيج برنت (برميل) -0.05 -0.05% 109.46 العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3740-1.3742 دولار * الدولار/الين 102.29-102.32 ين * الاسترليني/الدولار 1.6675-1.6677 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1340.70-1340.90 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)