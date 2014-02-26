الجنيه المصري مستقر في عطاء المركزي وفي السوق السوداء

القاهرة 26 فبراير شباط (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء وفي السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9508 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9509 جنيه في عطاء يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء بيع الدولار مقابل 7.35 جنيه اليوم دون تغير عن سعره يوم الاثنين.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في يناير كانون الثاني انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.