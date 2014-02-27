الخميس 27 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * مصدر رسمي: السيسي باق في منصب وزير الدفاع في الحكومة المصرية الجديدة‭ ‬والابقاء ايضا على وزير الداخلية محمد ابراهيم. * مصادر: إحالة 26 بمصر للمفتي لتخطيطهم لاستهداف ‬‭قناة ا‬‭لسويس. * حزب الله يتوعد بالرد على ضربة إسرائيلية. * مقتل عشرات من مقاتلي المعارضة السورية الإسلاميين في كمين قرب دمشق. * وزير خارجية تركيا: العالم خذل سوريا. * الرئيس التركي يوافق على قانون يحكم سيطرة الحكومة على القضاء. أهم الأنباء العالمية * بوتين يضع القوات الروسية في غرب بلاده في حالة تأهب ويأمر بتدريبات. * روسيا تحث على ادانة "الفاشية الجديدة" في غرب أوكرانيا. * حكام أوكرانيا الجدد يسرحون قوة مكافحة الشغب. * القائم بأعمال الرئيس الأوكراني يتولى قيادة القوات المسلحة. * أمريكا تكثف حملتها ضد متشددي شبكة حقاني المرتبطة بطالبان. السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.04% إلى 9058.5 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * تلفزيون: مصر تدمج وزارتي الصناعة والاستثمار في الحكومة الجديدة. * الجنيه المصري مستقر في عطاء المركزي وفي السوق السوداء. * بنك الإسكندرية يستهدف نمو محفظة التجزئة المصرفية 10% في 2014. * رئيس البورصة المصرية يتوقع تداول السندات في البورصة في الربع/3. * مؤشر البورصة يتراجع 0.4% إلى 7998.3 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * نمو حركة نقل الركاب بمطار دبي 15.1% في يناير. * إقراض بنوك الإمارات ينمو 7.1% في ديسمبر. * أرابتك الإماراتية تنفي أنها ستشتري الخرافي ناشيونال الكويتية. * أليطاليا تتوقع انتهاء الاتحاد من الفحص الفني في 3-4 أسابيع. * مؤشر أبوظبي يصعد 0.54% إلى 4985.49 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.03% إلى 4198.07 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * البورصة مغلقة بمناسبة أعياد وطنية. ‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +18.75 +0.12% 16198.75 نقطة ستاندرد اند بورز +0.04 +0.00% 1845.16 ناسداك +4.47 +0.10% 4292.064 يوروفرست -2.69 -0.2% 1348.75 نيكي (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس) +23.92 +0.16% 14994.89 النفط (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.30 -0.29% 102.29 دولار مزيج برنت (برميل) -0.20 -0.18% 109.32 العملات والذهب (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3685-1.3689 دولار * الدولار/الين 102.37-102.40 ين * الاسترليني/الدولار 1.6671-1.6673 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1326.75-1327.00 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)