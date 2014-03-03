الجنيه المصري يرتفع قليلا في السوق الرسمية والسوداء

القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي وفي السوق السوداء اليوم الاثنين.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9506 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9507 جنيه في عطاء يوم الخميس.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.36 جنيه مقارنة مع 7.38 يوم الخميس.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في يناير كانون الثاني انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.