الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس واستقر في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9504 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9505 جنيه في عطاء أمس الأربعاء.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.36 جنيه.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في يناير كانون الثاني انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.