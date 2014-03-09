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صباح الخير من رويترز

Sun Mar 9, 2014 4:05am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 9 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * وزارة الدفاع: مقتل جنديين وأربعة متشددين في جنوب اليمن
    * إسرائيل تسحب سفينة أسلحة إلى إيلات وتأمل في توريط إيران
    * قوات الحكومة السورية تسيطر على قرية قرب الحدود اللبنانية
    * مسؤولون: الناقلة الكورية بدأت تحميل النفط من ميناء ليبي
يسيطر عليه مسلحون
    * مظاهرة لبنانية ضد العنف الأسري في احتجاج غير حزبي نادر
    * احتجاج نسائي بالعراق على مشروع قانون يتيح زواج الفتيات في
سن التاسعة
    * 

    أهم الأنباء العالمية
    * إطلاق طلقات تحذيرية لمنع مراقبين من دخول القرم مع تصاعد
التوتر
    * كيري يحث روسيا على التزام أقصى درجات ضبط النفس في منطقة
القرم
    * وزير :ماليزيا تتحرى عن أسماء أربعة ركاب على متن طائرة
مفقودة
    * مقتل موظف من الصليب الاحمر في جمهورية افريقيا الوسطى
    * الصين تختبر طائرة بلا طيار لمكافحة الضباب والدخان

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.96% إلى 9248.82 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.94% إلى 7949.60 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.83% إلى 4896.87 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.29% إلى 4153.64 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 7507.43 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +30.83     +0.19%      16452.72 نقطة
ستاندرد اند بورز    +1.01      +0.05%        1878.04
ناسداك              -15.90      -0.37%        4336.22
يوروفرست           -17.86       -1.33%        1326.70
نيكي            +139.32      +0.92%     15274.07
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.02    +1.00%   102.58 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.90    +0.83%   109.00
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3872-1.3876   دولار
    * الدولار/الين           103.26-103.29   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6717-1.6722   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1340.11-1340.93 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 