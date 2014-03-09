الأحد 9 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * وزارة الدفاع: مقتل جنديين وأربعة متشددين في جنوب اليمن * إسرائيل تسحب سفينة أسلحة إلى إيلات وتأمل في توريط إيران * قوات الحكومة السورية تسيطر على قرية قرب الحدود اللبنانية * مسؤولون: الناقلة الكورية بدأت تحميل النفط من ميناء ليبي يسيطر عليه مسلحون * مظاهرة لبنانية ضد العنف الأسري في احتجاج غير حزبي نادر * احتجاج نسائي بالعراق على مشروع قانون يتيح زواج الفتيات في سن التاسعة * أهم الأنباء العالمية * إطلاق طلقات تحذيرية لمنع مراقبين من دخول القرم مع تصاعد التوتر * كيري يحث روسيا على التزام أقصى درجات ضبط النفس في منطقة القرم * وزير :ماليزيا تتحرى عن أسماء أربعة ركاب على متن طائرة مفقودة * مقتل موظف من الصليب الاحمر في جمهورية افريقيا الوسطى * الصين تختبر طائرة بلا طيار لمكافحة الضباب والدخان السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.96% إلى 9248.82 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يهبط 0.94% إلى 7949.60 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.83% إلى 4896.87 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.29% إلى 4153.64 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 7507.43 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +30.83 +0.19% 16452.72 نقطة ستاندرد اند بورز +1.01 +0.05% 1878.04 ناسداك -15.90 -0.37% 4336.22 يوروفرست -17.86 -1.33% 1326.70 نيكي +139.32 +0.92% 15274.07 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.02 +1.00% 102.58 دولار مزيج برنت (برميل) +0.90 +0.83% 109.00 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3872-1.3876 دولار * الدولار/الين 103.26-103.29 ين * الاسترليني/الدولار 1.6717-1.6722 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1340.11-1340.93 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)