الاثنين 10 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * إنتحاري يقتل 45 في مدينة الحلة العراقية * محتجون ليبيون يحذرون من "حرب" إذا هوجمت ناقلة نفط كورية * البحرين تقول ان "ارهابيين" اجانب نفذوا انفجارا قتل ثلاثة من الشرطة * الإفراج عن راهبات احتجزن ثلاثة اشهر في سوريا * العربي: عقبات تعترض التفاوض حول تشكيل حكومة انتقالية في سوريا * نتنياهو يقول إن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين لن يكون قبل عام على الأقل * محكمة عمانية تقضي بسجن رجل أعمال 15 عاما بسبب تقديم رشى أهم الأنباء العالمية * مصدر:الطائرة الماليزية المفقودة ربما تفككت أجزاؤها في الجو * ميركل تنتقد بوتين والقوات الروسية تحكم قبضتها على القرم * البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مع رئيس وزراء أوكرانيا في واشنطن الأسبوع الحالي * انترفاكس: اوكرانيا لا تنوي ارسال قوات إلى القرم * أشتون تقول في إيران إن الاتفاق النووي النهائي "ينطوي على تحد" السعودية * هبوط واردات السعودية للشهر الخامس على التوالي في يناير * مؤشر البورصة يغلق مرتفعا 1.1% عند 9350.60 نقطة يوم الأحد مصر * أرابتك تسعى لبناء مليون وحدة سكنية مع الجيش المصري بقيمة 280 مليار جنيه * تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.12 بالمئة إلى 7939.84 نقطة يوم الأحد الإمارات * نمو واردات دبي 10% وزيادة الصادرات غير النفطية 4% في 2013 * مؤشر أبوظبي يهبط 0.4% إلى 4878 نقطة يوم الأحد * مؤشر دبي ينخفض 0.3% إلى 4141 نقطة يوم الأحد الكويت * نمو الفائض التجاري للكويت في الربع/3 وزيادة الصادرات * ارتفع المؤشر الرئيسي 0.11 بالمئة إلى 7515.7 نقطة. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +30.83 +0.19% 16452.72 نقطة ستاندرد اند بورز +1.01 +0.05% 1878.04 ناسداك -15.90 -0.37% 4336.22 يوروفرست -17.86 -1.33% 1326.70 نيكي (اليوم الاثنين الساعة 0447 جمت) - 160.66 -1.05% 15113.41 النفط (اليوم الاثنين الساعة 0447 جمت) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.23 -0.23% 102.35 دولار مزيج برنت (برميل) -0.49 -0.45% 108.51 العملات والذهب (اليوم الاثنين الساعة 0447 جمت) * اليورو/الدولار 1.3884-1.3886 دولار * الدولار/الين 103.06-103.07 ين * الاسترليني/الدولار 1.6733-1.6734 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1333.40-1333.60 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)