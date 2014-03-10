Sun 25 Dec 2016 | 4:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Mon Mar 10, 2014 4:55am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 10 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * إنتحاري يقتل 45 في مدينة الحلة العراقية
    * محتجون ليبيون يحذرون من "حرب" إذا هوجمت ناقلة نفط كورية
    * البحرين تقول ان "ارهابيين" اجانب نفذوا انفجارا قتل ثلاثة
من الشرطة
    * الإفراج عن راهبات احتجزن ثلاثة اشهر في سوريا
    * العربي: عقبات تعترض التفاوض حول تشكيل حكومة انتقالية في
سوريا
    * نتنياهو يقول إن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين لن يكون قبل
عام على الأقل
    * محكمة عمانية تقضي بسجن رجل أعمال 15 عاما بسبب تقديم رشى

    
   أهم الأنباء العالمية
    * مصدر:الطائرة الماليزية المفقودة ربما تفككت أجزاؤها في الجو
    * ميركل تنتقد بوتين والقوات الروسية تحكم قبضتها على القرم
    * البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مع رئيس وزراء أوكرانيا في
واشنطن الأسبوع الحالي
    * انترفاكس: اوكرانيا لا تنوي ارسال قوات إلى القرم
    * أشتون تقول في إيران إن الاتفاق النووي النهائي "ينطوي على
تحد"

    
    السعودية
    * هبوط واردات السعودية للشهر الخامس على التوالي في يناير

    * مؤشر البورصة يغلق مرتفعا 1.1% عند 9350.60 نقطة يوم الأحد  
 

    
    مصر
    * أرابتك تسعى لبناء مليون وحدة سكنية مع الجيش المصري بقيمة
280 مليار جنيه
    * تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.12 بالمئة إلى 7939.84 نقطة
يوم الأحد

    
    الإمارات 
    * نمو واردات دبي 10% وزيادة الصادرات غير النفطية 4% في 2013


    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.4% إلى 4878 نقطة يوم الأحد 
    * مؤشر دبي ينخفض 0.3% إلى 4141 نقطة يوم الأحد 

    الكويت
    *  نمو الفائض التجاري للكويت في الربع/3 وزيادة الصادرات
    * ارتفع المؤشر الرئيسي 0.11 بالمئة إلى 7515.7 نقطة.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +30.83     +0.19%      16452.72 نقطة
ستاندرد اند بورز    +1.01      +0.05%        1878.04
ناسداك              -15.90      -0.37%        4336.22
يوروفرست           -17.86       -1.33%        1326.70
نيكي    (اليوم الاثنين الساعة 0447 جمت)
                  - 160.66    -1.05%        15113.41 
    
    النفط (اليوم الاثنين الساعة 0447 جمت)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.23    -0.23%   102.35 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.49    -0.45%   108.51
    
    العملات والذهب (اليوم الاثنين الساعة 0447 جمت)
    * اليورو/الدولار        1.3884-1.3886   دولار
    * الدولار/الين           103.06-103.07   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6733-1.6734   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1333.40-1333.60 دولار


 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي  خليفة)
 