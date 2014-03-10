الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي

القاهرة 10 مارس آذار (رويترز) - استقر الجنيه المصري مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين وفي السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.4 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9504 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.36 جنيه.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في يناير كانون الثاني انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.