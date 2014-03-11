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صباح الخير من رويترز

Tue Mar 11, 2014 2:51am GMT
 
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الثلاثاء 11 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * ليبيا تأمر قوة عسكرية "بتحرير" الموانئ من قبضة المحتجين
    * مسؤولون: البحرية الليبية تسيطر على ناقلة أبحرت من ميناء
تحت سيطرة محتجين
    * اسرائيل مستعدة للاشتراك في منظومة دفاع صاروخية مع الاردن
ومصر
    * جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيا على حدود الضفة الغربية
والأردن
    * وسائل إعلام: مقتل مسؤول فلسطيني كبير في لبنان
    * قطر تقول إن سياستها الخارجية غير قابلة للتفاوض
    * إسرائيل تتوقع تهديدا مستقبليا من طائرات بدون طيار من لبنان
وغزة
    * الإفراج عن مدانين في قضية انقلاب في تركيا في غمرة اضطراب
سياسي

    
   أهم الأنباء العالمية
    * القوات الروسية تحكم قبضتها على القرم في أوكرانيا
    * وكالة: ضابط أوكراني يقول إن قوات روسية فتحت النار في قاعدة
في القرم
    * عشر دول تجوب البحار بحثا عن الطائرة الماليزية المفقودة
    * إيران تحذر السفارة النمساوية بخصوص اجتماع اشتون مع نشطاء
حقوقيين
    * مسؤول بوروندي: جنوب افريقيا طردت دبلوماسيا بورونديا

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.07% إلى 9343.78 نقطة في الإغلاق
السابق    

    
    مصر
    * تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 9.8% في فبراير
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 7975.91 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات 
    * مؤشر أبوظبي يهبط 1.01% إلى 4828.75 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.22% إلى 4149.81 نقطة في الإغلاق السابق 

    الكويت
    * ارتفاع الانفاق الحكومي الكويتي 8% في 10 أشهر حتى يناير
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.32% إلى 7491.86 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -34.04     -0.21%      16418.68 نقطة
ستاندرد اند بورز    -0.87      -0.05%        1877.17
ناسداك              -1.775      -0.04%        4334.448
يوروفرست           -5.72        -0.43%        1320.98
نيكي    (اليوم الثلاثاء الساعة 0447 جمت)
                  +111.33       +0.74%       15231.47 
    
    النفط (اليوم الثلاثاء الساعة 0447 جمت)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.03    +0.03%   101.15 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.01    -0.01%   108.07
    
    العملات والذهب (اليوم الثلاثاء الساعة 0447 جمت)
    * اليورو/الدولار        1.3870-1.3873   دولار
    * الدولار/الين           103.37-103.42   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6640-1.6647   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1340.70-1341.90 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 