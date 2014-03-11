الثلاثاء 11 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * ليبيا تأمر قوة عسكرية "بتحرير" الموانئ من قبضة المحتجين * مسؤولون: البحرية الليبية تسيطر على ناقلة أبحرت من ميناء تحت سيطرة محتجين * اسرائيل مستعدة للاشتراك في منظومة دفاع صاروخية مع الاردن ومصر * جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيا على حدود الضفة الغربية والأردن * وسائل إعلام: مقتل مسؤول فلسطيني كبير في لبنان * قطر تقول إن سياستها الخارجية غير قابلة للتفاوض * إسرائيل تتوقع تهديدا مستقبليا من طائرات بدون طيار من لبنان وغزة * الإفراج عن مدانين في قضية انقلاب في تركيا في غمرة اضطراب سياسي أهم الأنباء العالمية * القوات الروسية تحكم قبضتها على القرم في أوكرانيا * وكالة: ضابط أوكراني يقول إن قوات روسية فتحت النار في قاعدة في القرم * عشر دول تجوب البحار بحثا عن الطائرة الماليزية المفقودة * إيران تحذر السفارة النمساوية بخصوص اجتماع اشتون مع نشطاء حقوقيين * مسؤول بوروندي: جنوب افريقيا طردت دبلوماسيا بورونديا السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.07% إلى 9343.78 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 9.8% في فبراير * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 7975.91 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 1.01% إلى 4828.75 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.22% إلى 4149.81 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * ارتفاع الانفاق الحكومي الكويتي 8% في 10 أشهر حتى يناير * مؤشر البورصة ينخفض 0.32% إلى 7491.86 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -34.04 -0.21% 16418.68 نقطة ستاندرد اند بورز -0.87 -0.05% 1877.17 ناسداك -1.775 -0.04% 4334.448 يوروفرست -5.72 -0.43% 1320.98 نيكي (اليوم الثلاثاء الساعة 0447 جمت) +111.33 +0.74% 15231.47 النفط (اليوم الثلاثاء الساعة 0447 جمت) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.03 +0.03% 101.15 دولار مزيج برنت (برميل) -0.01 -0.01% 108.07 العملات والذهب (اليوم الثلاثاء الساعة 0447 جمت) * اليورو/الدولار 1.3870-1.3873 دولار * الدولار/الين 103.37-103.42 ين * الاسترليني/الدولار 1.6640-1.6647 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1340.70-1341.90 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)