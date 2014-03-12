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صباح الخير من رويترز

Wed Mar 12, 2014 3:04am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 12 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    
    * البرلمان الليبي يقيل رئيس الوزراء علي زيدان 
    * وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني يؤدي اليمين امام
البرلمان ليحل بصفة مؤقتة محل زيدان
    * الادعاء الليبي يقول انه منع رئيس الوزراء المعزول من السفر
الي الخارج بسبب تحقيق في فساد 
    * مصادر عسكرية: القوات السورية تتقدم الي اطراف بلدة يبرود
التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة
    * الجهاد الاسلامي: غارة جوية إسرائيلية تقتل ثلاثة من نشطاء
الحركة في غزة
    * توجيه تهمة الخيانة الي اربعة سجناء سياسيين كبار ف جنوب
السودان 
    * ارتفاع إنتاج حقل الشرارة الليبي إلى 200 ألف برميل يوميا
    * اليابان توافق على اقراض تونس نحو 480 مليون دولار لدعم
الانتقال الديمقراطي
    *    

    
  أهم الأنباء العالمية
    *  فابيوس يتوقع فرض عقوبات على روسيا هذا الاسبوع
    * الرئيس الاوكراني المعزول يؤكد انه مازال القائد الاعلى
للجيش
    * رئيس وزراء أوكرانيا يقول إن روسيا تسعى لتقويض الأمن
العالمي
    * الطقس السيء يؤجل مناورات بحرية أمريكية في البحر الاسود
    * وفاة فتى تركي كان اصيب في احتجاجات الصيف الماضي تشعل فتيل
اضطرابات جديدة
    * تقرير: الاقتصادات الناشئة تكبح التعافي العالمي
    * الصين تلمح لتحرير سعر الفائدة في غضون عامين
    * تويتر تقول ان عطلا اصاب خدمتها للتواصل الاجتماعي 
    * النحاس يهبط لأدنى مستوى في 44 شهرا وتوقعات بمزيد من
الخسائر السعودية
    * تقرير: 4.3 مليون مستثمر في سوق السعودية باستثمارات 608
مليارات ريال
    * ارتفع المؤشر 0.12 بالمئة إلى 9354.5 نقطة في الإغلاق السابق
   

    مصر
    * انفجار عبوة بدائية الصنع امام السفارة الاسرائيلية في
القاهرة
    * مؤشر البورصة يقفز المؤشر 1.7 بالمئة إلى 8109.5 نقطة في
الإغلاق السابق

    
    الإمارات 
    * صندوق الإمارات ريت ينوي جمع 135 مليون دولار على الأقل في
طرح عام أولي
    * ارتفاع التضخم السنوي في أبوظبي إلى 2.6% في فبراير
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.96% إلى 4782.60 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.4% إلى 4091.62 نقطة في الإغلاق السابق 

    الكويت
    مسؤول كويتي: لا مشكلات حقيقية تعترض تطبيق قانون الشركات
التجارية حتى الآن
    * صعد المؤشر الرئيسي 0.38 في المئة إلى 7520.2 نقطة في
الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -67.43     -0.41%      16351.25 نقطة
ستاندرد اند بورز    -9.54      -0.51%        1867.63
ناسداك              -27.26      -0.63%        4307.18
يوروفرست           +0.41        +0.03%        1321.39

نيكي       (الساعة 0459   اليوم الاربعاء)
                  -330.46       -2.17%       14893.65 
    
    النفط (الساعة  0459    اليوم الاربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.49    -0.49%   99.54 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.18    -0.17%   108.37
    
    العملات والذهب (الساعة 0459  اليوم الاربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3859-1.3861   دولار
    * الدولار/الين           103.05-103.07   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6629-1.6632   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1356.81-1357.30 دولار


 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 