الأربعاء 12 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * البرلمان الليبي يقيل رئيس الوزراء علي زيدان * وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني يؤدي اليمين امام البرلمان ليحل بصفة مؤقتة محل زيدان * الادعاء الليبي يقول انه منع رئيس الوزراء المعزول من السفر الي الخارج بسبب تحقيق في فساد * مصادر عسكرية: القوات السورية تتقدم الي اطراف بلدة يبرود التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة * الجهاد الاسلامي: غارة جوية إسرائيلية تقتل ثلاثة من نشطاء الحركة في غزة * توجيه تهمة الخيانة الي اربعة سجناء سياسيين كبار ف جنوب السودان * ارتفاع إنتاج حقل الشرارة الليبي إلى 200 ألف برميل يوميا * اليابان توافق على اقراض تونس نحو 480 مليون دولار لدعم الانتقال الديمقراطي * أهم الأنباء العالمية * فابيوس يتوقع فرض عقوبات على روسيا هذا الاسبوع * الرئيس الاوكراني المعزول يؤكد انه مازال القائد الاعلى للجيش * رئيس وزراء أوكرانيا يقول إن روسيا تسعى لتقويض الأمن العالمي * الطقس السيء يؤجل مناورات بحرية أمريكية في البحر الاسود * وفاة فتى تركي كان اصيب في احتجاجات الصيف الماضي تشعل فتيل اضطرابات جديدة * تقرير: الاقتصادات الناشئة تكبح التعافي العالمي * الصين تلمح لتحرير سعر الفائدة في غضون عامين * تويتر تقول ان عطلا اصاب خدمتها للتواصل الاجتماعي * النحاس يهبط لأدنى مستوى في 44 شهرا وتوقعات بمزيد من الخسائر السعودية * تقرير: 4.3 مليون مستثمر في سوق السعودية باستثمارات 608 مليارات ريال * ارتفع المؤشر 0.12 بالمئة إلى 9354.5 نقطة في الإغلاق السابق مصر * انفجار عبوة بدائية الصنع امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة * مؤشر البورصة يقفز المؤشر 1.7 بالمئة إلى 8109.5 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * صندوق الإمارات ريت ينوي جمع 135 مليون دولار على الأقل في طرح عام أولي * ارتفاع التضخم السنوي في أبوظبي إلى 2.6% في فبراير * مؤشر أبوظبي يهبط 0.96% إلى 4782.60 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.4% إلى 4091.62 نقطة في الإغلاق السابق الكويت مسؤول كويتي: لا مشكلات حقيقية تعترض تطبيق قانون الشركات التجارية حتى الآن * صعد المؤشر الرئيسي 0.38 في المئة إلى 7520.2 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -67.43 -0.41% 16351.25 نقطة ستاندرد اند بورز -9.54 -0.51% 1867.63 ناسداك -27.26 -0.63% 4307.18 يوروفرست +0.41 +0.03% 1321.39 نيكي (الساعة 0459 اليوم الاربعاء) -330.46 -2.17% 14893.65 النفط (الساعة 0459 اليوم الاربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.49 -0.49% 99.54 دولار مزيج برنت (برميل) -0.18 -0.17% 108.37 العملات والذهب (الساعة 0459 اليوم الاربعاء) * اليورو/الدولار 1.3859-1.3861 دولار * الدولار/الين 103.05-103.07 ين * الاسترليني/الدولار 1.6629-1.6632 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1356.81-1357.30 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)