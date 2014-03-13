الخميس 13 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * الجيش: عناصر من جماعة فلسطينية في غزة اطلقوا 30 صاروخا على الاقل على اسرائيل * الامم المتحدة تناشد روسيا وامريكا انقاذ محادثات السلام السورية * عباس يتهم دحلان بالمسؤولية عن قتل شخصيات فلسطينية * وزير ليبي: ناقلة النفط التي غادرت ميناء يسيطر عليه محتجون دخلت المياه المصرية * البرلمان الاسرائيلي يشدد قانون الاستفتاء على أي اتفاق للسلام * مصدر قريب من الرئاسة الجزائرية: رئيس الوزراء يستقيل لادارة حملة بوتفليقة الانتخابية * * أهم الأنباء العالمية * كاميرون ينتقد ايران بشدة ويبدي تأييدا حماسيا لاسرائيل * الاتحاد الاوروبي يوافق على إطار أول عقوبات على روسيا منذ الحرب الباردة * الامم المتحدة: الصومال وقوات حفظ السلام يبدآن هجوما كبيرا ضد متشددي حركة الشباب * اشتباكات بين محتجين والشرطة في مدن تركية واردوغان يصف الاحتجاجات الجديدة بأنها مؤامرة على الدولة * * * السعودية * تراجع التضخم السنوي الي 2.8% في فبراير * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.04 بالمئة إلى 9351 نقطة مصر * كيري: سنتخذ قرارا خلال ايام بشان استئناف المساعدات لمصر * مصر تخفض النمو المستهدف للسنة المالية 2013-2014 الي 2-2.5% * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.2 بالمئة إلى 8097 نقطة الإمارات * الامارات تستدعي سفير العراق للاحتجاج على اتهام السعودية بتمويل الارهاب * مؤشر أبوظبي يغلق منخفضا 2.8% إلى 4650 نقطة * مؤشر دبي يغلق منخفضا 3.8% إلى 3936 نقطة الكويت - المركزي الكويتي يتوقع نمو الناتج المحلي من 3 إلي 3.5% في 2014 - مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.2 بالمئة إلى 7504 نقاط الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -11.17 -0.07% 16340.08 نقطة ستاندرد اند بورز +0.57 +0.03% 1868.20 ناسداك +16.14 +0.37% 4323.33 يوروفرست -14.13 -1.07% 1307.26 نيكي (الساعة 0520 جمت اليوم الخميس) +58.89 +0.40% 14888.97 النفط (الساعة 0520 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.28 +0.29% 98.27 دولار مزيج برنت (برميل) +0.32 +0.30% 108.34 العملات والذهب (الساعة 0520 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3902-1.3904 دولار * الدولار/الين 102.75-102.77 ين * الاسترليني/الدولار 1.6628-1.6629 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1371.11-1371.55 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)