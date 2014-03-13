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صباح الخير من رويترز

Thu Mar 13, 2014 3:37am GMT
 
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الخميس 13 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    
    * الجيش: عناصر من جماعة فلسطينية في غزة اطلقوا 30 صاروخا على
الاقل على اسرائيل 
    * الامم المتحدة تناشد روسيا وامريكا انقاذ محادثات السلام
السورية
    * عباس يتهم دحلان بالمسؤولية عن قتل شخصيات فلسطينية
    * وزير ليبي: ناقلة النفط التي غادرت ميناء يسيطر عليه محتجون
دخلت المياه المصرية
    * البرلمان الاسرائيلي يشدد قانون الاستفتاء على أي اتفاق
للسلام 
    * مصدر قريب من الرئاسة الجزائرية: رئيس الوزراء يستقيل لادارة
حملة بوتفليقة الانتخابية
    * 
    *    

    
  أهم الأنباء العالمية
    * كاميرون ينتقد ايران بشدة ويبدي تأييدا حماسيا لاسرائيل
    * الاتحاد الاوروبي يوافق على إطار أول عقوبات على روسيا منذ
الحرب الباردة
    * الامم المتحدة: الصومال وقوات حفظ السلام يبدآن هجوما كبيرا
ضد متشددي حركة الشباب 
    * اشتباكات بين محتجين والشرطة في مدن تركية واردوغان يصف
الاحتجاجات الجديدة بأنها مؤامرة على الدولة  
    *  
    * 
    *  السعودية
    * تراجع التضخم السنوي الي 2.8% في فبراير 
    * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.04 بالمئة إلى 9351 نقطة    

    مصر
    * كيري: سنتخذ قرارا خلال ايام بشان استئناف المساعدات لمصر  
    * مصر تخفض النمو المستهدف للسنة المالية 2013-2014 الي 2-2.5%
    * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.2 بالمئة إلى 8097 نقطة

    
    الإمارات 
    * الامارات تستدعي سفير العراق للاحتجاج على اتهام السعودية
بتمويل الارهاب 
    * مؤشر أبوظبي يغلق منخفضا 2.8% إلى 4650 نقطة 
    * مؤشر دبي يغلق منخفضا 3.8% إلى 3936 نقطة 

    الكويت
    
    - المركزي الكويتي يتوقع نمو الناتج المحلي من 3 إلي 3.5% في
2014 
    - مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.2 بالمئة إلى 7504 نقاط 
    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -11.17     -0.07%      16340.08 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.57      +0.03%        1868.20
ناسداك              +16.14      +0.37%        4323.33
يوروفرست          -14.13        -1.07%        1307.26

نيكي       (الساعة 0520  جمت اليوم الخميس)
                  +58.89       +0.40%       14888.97 
    
    النفط (الساعة   0520  جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.28    +0.29%   98.27 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.32    +0.30%   108.34
    
    العملات والذهب (الساعة 0520  جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3902-1.3904   دولار
    * الدولار/الين           102.75-102.77   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6628-1.6629   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1371.11-1371.55 دولار


 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 