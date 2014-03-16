الاحد 16 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية إرتفاع عدد قتلى الاشتباكات في طرابلس اللبنانية إلى عشرة * الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين * المتمردون: نشر قوات اقليمية في جنوب السودان قرار "طائش" * أنصار بوتفليقة يحتشدون لدعم ترشحه لانتخابات الرئاسة في الجزائر * القوات السورية تدخل آخر معاقل المعارضة قرب الحدود اللبنانية * فرنسا تقول إنها لن تنسى الأزمة السورية وتعد بمزيد من الضغوط * متمردون ليبيون يبدون استعدادهم للتفاوض لإنهاء حصار موانئ نفطية أهم الأنباء العالمية * الشرطة تفتش منزل مساعد قائد الطائرة الماليزية المختفية * مسؤولون:الهند توقف البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة * هيئة المسح الجيولوجي:زلزال بقوة 3.6 درجة يقع شمال غرب بيرو * الناخبون في القرم يستعدون للتصويت في إستفتاء للانضمام لروسيا * جولة إعادة بين رئيس وزراء سلوفاكيا ومنافسه الرئيسي * رئيس فنزويلا يوجه إنذارا لمحتجي كراكاس السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% بالمئة إلى 9386 نقطة في الاغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يصعد 0.5% إلى 8140 نقطة في الاغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يقفز 2.2% إلى 4754 نقطة في الاغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.2% إلى 3981 نقطة في الاغلاق السابق الكويت - مؤشر البورصة ينخفض 0.7% إلى 7455 نقطة في الاغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -43.22 -0.27% 16065.67 نقطة ستاندرد اند بورز -5.21 -0.28% 1841.13 ناسداك -15.02 -0.35% 4245.37 يوروفرست -9.15 -0.70% 1284.20 نيكي -488.32 -3.30% 14327.66 النفط (مستويات الاغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.69 +0.70% 98.89 دولار مزيج برنت (برميل) +1.18 +1.10% 108.57 العملات والذهب (مستويات الاغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3913-1.3916 دولار * الدولار/الين 101.34-101.37 ين * الاسترليني/الدولار 1.6645-1.6650 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1381.74-1382.74 دولار (إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)