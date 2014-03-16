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صباح الخير من رويترز

Sun Mar 16, 2014 4:08am GMT
 
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الاحد 16 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    
   إرتفاع عدد قتلى الاشتباكات في طرابلس اللبنانية إلى عشرة
    * الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين
    * المتمردون: نشر قوات اقليمية في جنوب السودان قرار "طائش"
    * أنصار بوتفليقة يحتشدون لدعم ترشحه لانتخابات الرئاسة في
الجزائر
    * القوات السورية تدخل آخر معاقل المعارضة قرب الحدود
اللبنانية
    * فرنسا تقول إنها لن تنسى الأزمة السورية وتعد بمزيد من
الضغوط
    * متمردون ليبيون يبدون استعدادهم للتفاوض لإنهاء حصار موانئ
نفطية  أهم الأنباء العالمية
    * الشرطة تفتش منزل مساعد قائد الطائرة الماليزية المختفية
    * مسؤولون:الهند توقف البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة
    * هيئة المسح الجيولوجي:زلزال بقوة 3.6 درجة يقع شمال غرب بيرو
    * الناخبون في القرم يستعدون للتصويت في إستفتاء للانضمام
لروسيا
    * جولة إعادة بين رئيس وزراء سلوفاكيا ومنافسه الرئيسي
    * رئيس فنزويلا يوجه إنذارا لمحتجي كراكاس

    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% بالمئة إلى 9386 نقطة في الاغلاق
السابق     

    مصر
    * مؤشر البورصة يصعد 0.5% إلى 8140 نقطة في الاغلاق السابق

    
    الإمارات 
    * مؤشر أبوظبي يقفز 2.2% إلى 4754 نقطة في الاغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.2% إلى 3981 نقطة في الاغلاق السابق

    الكويت
                                            
    - مؤشر البورصة ينخفض 0.7% إلى 7455 نقطة في الاغلاق السابق 
    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -43.22     -0.27%      16065.67 نقطة
ستاندرد اند بورز    -5.21      -0.28%        1841.13
ناسداك              -15.02      -0.35%        4245.37
يوروفرست          -9.15         -0.70%        1284.20
نيكي              -488.32       -3.30%       14327.66 
    
    النفط (مستويات الاغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.69    +0.70%   98.89 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +1.18    +1.10%   108.57
    
    العملات والذهب (مستويات الاغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3913-1.3916   دولار
    * الدولار/الين           101.34-101.37   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6645-1.6650   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1381.74-1382.74 دولار


 (إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)
 