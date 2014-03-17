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صباح الخير من رويترز

Mon Mar 17, 2014 4:40am GMT
 
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الاثنين 17 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * كيري يحث عباس على إتخاد"قرارات صعبة" بشأن السلام
    * مصدر امني: مقتل 3 في تفجير انتحاري في سهل البقاع اللبناني
    * الجيش السوري يسيطر بالكامل على معقل لمقاتلي المعارضة قرب
لبنان
    * الناشط المصري خالد علي: "لن أخوض مسرحية" انتخابات الرئاسة
    * الاكتتاب في النصف الأول من بيع حصة في عمانتل 1.99 مثل
المعروض

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الإتحاد الأوروبي يجتمع لفرض عقوبات على روسيا مع تفاقم أزمة
القرم
    * أوباما لبوتين:أمريكا مستعدة لفرض عقوبات على موسكو بسبب
أوكرانيا
    * أوكرانيا تقول إن قواتها سيطرت وأمنت شبكة الغاز
    * سول : كوريا الشمالية تطلق 25 صاروخا قصير المدى قديما
    * رعاة ماشية يقتلون أكثر من 100 شخص في هجمات على قرى نيجيرية
    * إندلاع مزيد من الإشتباكات في كراكاس بعد إحتجاج مناهض لكوبا
    * زلزال قوي يهز شمال تشيلي مع عدم حدوث أضرار
    * علي بابا الصينية تبدأ إجراءات طرح أولي في الولايات المتحدة

    
    السعودية
    * فيرجن موبايل تنوي إطلاق خدمة اتصالات في المملكة بحلول
يونيو
    * مؤسسة النقد: الفائدة معقولة ولا تأثير من تقليص التحفيز
الأمريكي
    * مؤشر البورصة يهبط 0.08% بالمئة إلى 9378.87 نقطة في الإغلاق
السابق     

    
    مصر
    * وزير: فاتورة دعم الغذاء 4.31 مليار دولار
    * وزيرة البيئة: استخدام الفحم سيعرض الاقتصاد لمخاطر جمة
    * الحكومة تقبل بتوريد الأرز المستورد لبيعه مدعوما
    * مؤشر البورصة يهبط 0.17% إلى 8126.33 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات 
    * أبوظبي والبنك المركزي يتفقان على إعادة تمويل ديون لدبي
    * رئيس إعمار: إدراج وحدة التجزئة في البورصة خلال شهور
    * تضخم دبي في فبراير الأعلى منذ ديسمبر 2009
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.46% إلى 4732.07 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.96% إلى 4058.77 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * قفزة كبيرة لأرباح منشآت في 2013
    * مؤشر البورصة يهبط 0.27% إلى 7434.08 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -43.22     -0.27%      16065.67 نقطة
ستاندرد اند بورز    -5.21      -0.28%        1841.13
ناسداك              -15.02      -0.35%        4245.37
يوروفرست        -9.15        -0.70%        1284.20
    
نيكي (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين)
                  -39.78       -0.28%       14287.88 
    
    النفط (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.24    +0.24%   99.13 دولار
    مزيج برنت (برميل)        +0.09    +0.08%   108.30
    
    العملات والذهب (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3903-1.3904   دولار
    * الدولار/الين        101.52-101.54   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6629-1.6630   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1382.79-1384.01 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 