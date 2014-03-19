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صباح الخير من رويترز

Wed Mar 19, 2014 4:29am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 19 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اسرائيل تقصف مواقع عسكرية سورية انتقاما من هجوم على جنودها
في الجولان
    * أمريكا توقف انشطة السفارة والقنصليات السورية وتطلب من
الدبلوماسيين المغادرة
    * الامم المتحدة: أدلة وقوع جرائم حرب في سوريا قوية بما يكفي
لتوجيه اتهامات
    * إصابة أربعة جنود اسرائيليين في انفجار بالجولان وتل أبيب
تتهم سوريا
    * مصادر: هجوم بالصواريخ على مخزن للأسلحة الكيماوية السورية
    * اسرائيل تقول انها قد لا تنفذ المرحلة الأخيرة من الإفراج عن
المعتقلين الفلسطينيين
    * حماس: إغلاق مصر لمعبر رفح جريمة ضد الانسانية
    * زعيم لمحتجين ليبيين: حمولة الناقلة المحتجزة تخص سكان منطقة
برقة
    * البنك المركزي: قطر توقع عقود مشروعات بنحو 50 مليار دولار
في 2014
    * صادرات النفط الليبي بين 100-120 ألف ب/ي خلال الأسبوعين
الماضيين
    * تركيا تبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
    * زيادة مطردة لصادرات النفط الإيرانية بفضل مشتريات من آسيا

    أهم الأنباء العالمية
    * بوتين يوقع معاهدة ضم القرم ويهاجم الغرب بضراوة
    * لافروف يقول لنظيره الأمريكي كيري إن العقوبات "غير مقبولة"
    * بايدن يتعهد برد قوي لحلف الأطلسي على "انتزاع روسيا لأراضي"
أوكرانيا
    * مئات المهاجرين يقتحمون جيب مليلية الخاضع لسيطرة اسبانيا
    * موقع إسلامي يقول إن زعيم متمردي شمال القوقاز عمروف لقي
حتفه
    * وزير الدفاع الاسرائيلي يتهم امريكا بالضعف على المستوى
العالمي
    * إيران والدول الست تسعى لاحراز تقدم رغم الأزمة الأوكرانية
    * الصين نشرت 21 قمرا صناعيا للبحث عن الطائرة الماليزية
المفقودة
    * النحاس يستقر مع انحسار المخاوف بشأن الائتمان في الصين
    * فولكسفاجن تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج سيارة فان في بولندا
    * حصري-البنك المركزي: روسيا لن تفرض قيودا على حركة رؤوس
الأموال
    * أزمة أوكرانيا تهز ثقة المستثمرين الألمان

    السعودية
    * وسائل اعلام: السعودية تقول إن الأزمة مع قطر لن تحل إلا إذا
غيرت سياستها
    * السعودية للكهرباء تتحول لمحطات أكثر كفاءة لتوفير 550 ألف
ب‭‭/‬‬ي من النفط
    * لوك أويل تسعى لاتفاق جديد بشأن الغاز في الربع الخالي
بالسعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.4 بالمئة إلى 9332 نقطة في الإغلاق
السابق     

    
    مصر
    * تحالف مؤيد لمرسي: الأمن يقتحم مقرا كان سيعقد فيه مؤتمر
صحفي
    * الحكم بسجن 4 ضباط شرطة مصريين في قضية مقتل 37 محتجزا من
أنصار مرسي
    * مصر تشتري 175 ألف طن من القمح في مناقصة
    * الإمارات تبحث استثمار 140 مليون دولار في الطاقة الشمسية
بمصر
    * مؤشر البورصة يصعد 0.4 بالمئة إلى 8197 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات 
    * صافي ربح أرابتك الاماراتية يقفز إلى ثلاثة أمثاله في
الربع/4
    * إعمار تفوض مورجان ستانلي لتقديم المشورة في طرح وحدة
التجزئة
    * حديد الإمارات تخفض عدد البنوك الممولة لقرض بدعم من قوة
الطلب
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.5 بالمئة إلى 4848 نقطة في الإغلاق
السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 2.7 بالمئة إلى 4234 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * بيان: سيزار جونزاليس بوينو رئيسا تنفيذيا لبنك الخليج
الكويتي
    * مؤشر البورصة يصعد 0.7 بالمئة إلى 7458 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        88.97      0.55%      16336.19 نقطة
ستاندرد اند بورز    13.42       0.72%        1872.25
ناسداك              53.364      1.25%        4333.313
يوروفرست        8.66        0.67%        1306.11
    
نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الاربعاء)
                  -37.48       -0.26%       14373.79 
    
    النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الاربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.20    -0.20%   99.50 دولار
    مزيج برنت (برميل)        +0.02    +0.02%   106.81
    
    العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الاربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3921-1.3923   دولار
    * الدولار/الين        101.42-101.45   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6593-1.6595   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1356.55-1356.80 دولار


 (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 