الأربعاء 19 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * اسرائيل تقصف مواقع عسكرية سورية انتقاما من هجوم على جنودها في الجولان * أمريكا توقف انشطة السفارة والقنصليات السورية وتطلب من الدبلوماسيين المغادرة * الامم المتحدة: أدلة وقوع جرائم حرب في سوريا قوية بما يكفي لتوجيه اتهامات * إصابة أربعة جنود اسرائيليين في انفجار بالجولان وتل أبيب تتهم سوريا * مصادر: هجوم بالصواريخ على مخزن للأسلحة الكيماوية السورية * اسرائيل تقول انها قد لا تنفذ المرحلة الأخيرة من الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين * حماس: إغلاق مصر لمعبر رفح جريمة ضد الانسانية * زعيم لمحتجين ليبيين: حمولة الناقلة المحتجزة تخص سكان منطقة برقة * البنك المركزي: قطر توقع عقود مشروعات بنحو 50 مليار دولار في 2014 * صادرات النفط الليبي بين 100-120 ألف ب/ي خلال الأسبوعين الماضيين * تركيا تبقى على أسعار الفائدة دون تغيير * زيادة مطردة لصادرات النفط الإيرانية بفضل مشتريات من آسيا أهم الأنباء العالمية * بوتين يوقع معاهدة ضم القرم ويهاجم الغرب بضراوة * لافروف يقول لنظيره الأمريكي كيري إن العقوبات "غير مقبولة" * بايدن يتعهد برد قوي لحلف الأطلسي على "انتزاع روسيا لأراضي" أوكرانيا * مئات المهاجرين يقتحمون جيب مليلية الخاضع لسيطرة اسبانيا * موقع إسلامي يقول إن زعيم متمردي شمال القوقاز عمروف لقي حتفه * وزير الدفاع الاسرائيلي يتهم امريكا بالضعف على المستوى العالمي * إيران والدول الست تسعى لاحراز تقدم رغم الأزمة الأوكرانية * الصين نشرت 21 قمرا صناعيا للبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة * النحاس يستقر مع انحسار المخاوف بشأن الائتمان في الصين * فولكسفاجن تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج سيارة فان في بولندا * حصري-البنك المركزي: روسيا لن تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال * أزمة أوكرانيا تهز ثقة المستثمرين الألمان السعودية * وسائل اعلام: السعودية تقول إن الأزمة مع قطر لن تحل إلا إذا غيرت سياستها * السعودية للكهرباء تتحول لمحطات أكثر كفاءة لتوفير 550 ألف ب‭‭/‬‬ي من النفط * لوك أويل تسعى لاتفاق جديد بشأن الغاز في الربع الخالي بالسعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.4 بالمئة إلى 9332 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تحالف مؤيد لمرسي: الأمن يقتحم مقرا كان سيعقد فيه مؤتمر صحفي * الحكم بسجن 4 ضباط شرطة مصريين في قضية مقتل 37 محتجزا من أنصار مرسي * مصر تشتري 175 ألف طن من القمح في مناقصة * الإمارات تبحث استثمار 140 مليون دولار في الطاقة الشمسية بمصر * مؤشر البورصة يصعد 0.4 بالمئة إلى 8197 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * صافي ربح أرابتك الاماراتية يقفز إلى ثلاثة أمثاله في الربع/4 * إعمار تفوض مورجان ستانلي لتقديم المشورة في طرح وحدة التجزئة * حديد الإمارات تخفض عدد البنوك الممولة لقرض بدعم من قوة الطلب * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.5 بالمئة إلى 4848 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 2.7 بالمئة إلى 4234 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بيان: سيزار جونزاليس بوينو رئيسا تنفيذيا لبنك الخليج الكويتي * مؤشر البورصة يصعد 0.7 بالمئة إلى 7458 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز 88.97 0.55% 16336.19 نقطة ستاندرد اند بورز 13.42 0.72% 1872.25 ناسداك 53.364 1.25% 4333.313 يوروفرست 8.66 0.67% 1306.11 نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الاربعاء) -37.48 -0.26% 14373.79 النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الاربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.20 -0.20% 99.50 دولار مزيج برنت (برميل) +0.02 +0.02% 106.81 العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الاربعاء) * اليورو/الدولار 1.3921-1.3923 دولار * الدولار/الين 101.42-101.45 ين * الاسترليني/الدولار 1.6593-1.6595 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1356.55-1356.80 دولار (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)