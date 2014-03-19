الجنيه المصري يرتفع في السوق الرسمية وينخفض في السوق السوداء

القاهرة 19 مارس آذار (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء لكنه تراجع في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.1 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9502 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9503 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.395 جنيه اليوم مقارنة مع 7.385 أمس الثلاثاء. وقال متعامل آخر إن السعر بلغ 7.37 يوم الاثنين.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.