الجنيه المصري يرتفع في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس كما ارتفع في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.4 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9501 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9502 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم مقارنة مع 7.40 أمس الأربعاء.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.