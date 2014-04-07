الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

القاهرة 7 ابريل نيسان (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين بعد أن سجل أقل سعر في ستة أشهر الأسبوع الماضي.

وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار 6.9649 جنيه مقارنة مع 6.9651 في العطاء السابق يوم الخميس.

وبيع الدولار مقابل 7.43 جنيه في السوق السوداء يوم الخميس. وتتحرك العملة في نطاق 7.30 إلى 7.40 على مدى الشهرين الأخيرين.

وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار.